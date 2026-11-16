Cristina Gallego y Dani Mateo analizan las noticias más 'terroríficas' de la extrema derecha, desde la censura en Castilla y León hasta las aulas-gueto de Vox para migrantes o la investigación a Núcleo Nacional.

Cristina Gallego y Dani Mateo analizan en 'Se vienen cositas' las noticas más 'terroríficas' de la actualidad, como la de la censura en Castilla y León, donde el Gobierno de PP y Vox ha cumplido su promesa de eliminar las subvenciones a películas que, según ellos, adoctrinen ideológicamente.

De este modo, obligan a los realizadores que quieran recibir estas ayudas a firmar un compromiso de no realizar actuaciones que impliquen propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas.

"Si eres un director de Valladolid que quieres hacer un cortometraje sobre un chico trans, comunista, vegetariano que toca el tambor en una batucada pro Palestina, yo me iría empadronando en otra comunidad", señala Cristina. Dani, sin embargo, propone cambiar un poco el argumento y que sea "un torero que quiere hacer la mili".

Aulas-gueto para migrantes

Por otro lado, la formación de extrema derecha ha abierto la puerta a la creación de aulas-gueto para inmigrantes. Así aparece en su programa, donde proponen apartar a los niños migrantes hasta que alcancen el nivel de los españoles, pero sin especificar un límite de tiempo.

Además, establecen una cuota de alumnos de otras culturas por clase. "Estos colegios darán más miedo que el de Carrie, y eso que en estos no habrá nada rojo", ironiza Cristina.

Núcleo Nacional

Por último está la investigación a Núcleo Nacional, ilegalizado por orden judicial. Ahora se sabe que el grupo tenía en sus casas fusiles, escopetas, puños americanos o pistolas táser. "Todo tipo de cosas terribles, solo les faltaba un par de misiles nucleares y una botella de litro y medio de kombucha", señala Cristina.

Además, en conversaciones incautadas fantaseaban con hacer incineraciones grupales de lo que ellos llamaban "moros, guarros, pelo brócolis o marrones". "Lo peor de todo esto no es que estén armados ni que utilicen la expresión 'pelo brócoli', sino que están todos en la calle", afirma Cristina.

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