Los colaboradores de 'El Intermedio' vuelven con una nueva entrega de la actualidad de sus vidas, que van desde un accidente escatológico al entrar al tren a un cocido o un golpe de suerte gracias a un calvo.

En la última edición de 'Paren las rotativas', los colaboradores de El Intermedio compartieron historias insólitas. Mónica habló de su experiencia en la producción de eventos de Fórmula 1, destacando que los coches funcionan perfectamente. Alejandro narró su primer encierro en un ascensor, del que salió con una advertencia sobre las vecinas. Maribel celebró el éxito de su primer cocido de la temporada, que encantó a su familia. Nacho contó su golpe de suerte al ganar 150 euros con un rasca de lotería. Finalmente, Vega relató un embarazoso incidente que la llevó a pedir mayor comprensión en situaciones urgentes.

Una semana más, los colaboradores de El Intermedio han vuelto a ponerse al frente de 'Paren las rotativas' para compartir las noticias más insólitas de sus últimos días. Mónica ha sido la encargada de abrir la ronda contando que ha tenido la oportunidad de trabajar en la producción de eventos de Fórmula 1. Una experiencia que le ha permitido comprobar de primera mano que los coches funcionan a la perfección: "He testeado los cars y funcionan a la perfección", ha asegurado.

Alejandro, por su parte, ha relatado el peculiar incidente que vivió al quedarse encerrado por primera vez en un ascensor. Declara sentirse un afortunado, ya que llevaba provisiones para aguantar el encierro: "Una barra de pan y lomo". Sin embargo, el problema no terminó al conseguir salir, ya que se encontró con una vecina que le echó la bronca por haberse quedado atrapado. "El ascensor funciona, pero cuidado con las vecinas", ha advertido.

Maribel, por su parte, ha compartido una noticia para la sección de gastronomía: esta semana ha preparado el primer cocido de la temporada. Y, según ha podido comprobar, la receta ha sido todo un éxito, según los comensales. "Puedo confirmar que mi hijo y mi nuera han quedado satisfechos", ha contado.

A continuación, Nacho ha protagonizado el golpe de suerte que tuvo cuando, una tarde, mientras estaba con sus amigos, decidió comprar un rasca de lotería. El grupo tuvo la idea de "rascar el rasca en la calva de un calvo", y funcionó. "Puedo confirmar que me dio resultados: me tocaron 150 lereles", ha celebrado.

Por último, Vega ha compartido un suceso que, según ha explicado, ha cambiado su vida y la de sus amigas. La colaboradora tuvo que abandonar una reunión porque necesitaba ir al baño urgentemente, pero no llegó a tiempo: "Justo antes de entrar al tren, me cagué encima", ha relatado sin rodeos.A raíz de su experiencia, ha querido lanzar una petición a sus amigas y al mundo en general: "Hago un llamamiento a que si una amiga te dice que se tiene que ir, y más si se está cagando, que la dejes irse a cagar".

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