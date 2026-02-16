Wyoming estalla contra Israel por Cisjordania: "Actúan como terroristas, llegan allí, dan unos tiros y se quedan con sus casas"

El presentador analiza cómo poco a poco se está intentando "borrar del mapa a Palestina". Y pone como ejemplo al Museo Británico, que "ha eliminado la palabra 'Palestina' de sus diferentes exposiciones" tras una petición de Abogados del Reino Unido para Israel.

El Gran Wyoming arranca El Intermedio hablando de la desaparición de Palestina. El presentador señala que el país "está desapareciendo literalmente" de la historia. Para explicarlo, pone como ejemplo el caso del Museo Británico, que "ha eliminado la palabra 'Palestina' de sus diferentes exposiciones sobre el Oriente Medio antiguo".

La retiraron tras una queja de la Asociación de Abogados del Reino Unido para Israel. "¡Vaya qué coincidencia!. Argumentan que están usando ese término para referirse a lugares y civilizaciones anteriores a la existencia de Palestina", añade Wyoming.

"Los abogados del Reino Unido para Israel no tienen intereses sionistas, solo buscan la precisión histórica", ironiza el presentador.

Asimismo, Wyoming aporta otra prueba de que Palestina está desapareciendo y recuerda las declaraciones del director de cine Wim Wenders durante el Festival Internacional de Cine de Berlín. Wenders fue preguntado por el genocidio en Gaza y, lejos de condenarlo, aseguró que los cineastas tienen que mantenerse al margen de las cuestiones políticas.

Ante estas palabras, El Gran Wyoming responde con firmeza: "En primer lugar, un genocidio no es una cuestión política, es una cuestión humanitaria. Y en segundo, lugar si no pudiesen haber películas comprometidas, pues no existiría, por ejemplo, 'El Gran Dictador'".

La última evidencia que ofrece el presentador es que "a Palestina la están borrando del mapa, literalmente", en referencia a que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha aprobado esta semana la designación de zonas de Cisjordania como propiedad estatal.

"Traduzco", comenta Wyoming para quienes no entienden bien la situación. "Los mal llamados colonos, que en realidad actúan como auténticos terroristas, se están quedando Palestina por la cara. Basta con que la registren a su nombre; llegan allí, pegan cuatro tiros y se quedan con sus casas. Algo que no sucedía desde 1967. Así que me voy a seguir acordando de Gaza y Palestina todos los días antes de que desaparezca del todo. Más aún teniendo en cuenta que siguen asesinando a gente todos los días a pesar del alto el fuego", termina diciendo el presentador.

