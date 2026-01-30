Las aulas se vuelcan con Palestina: proyectos culturales y charlas para concienciar sobre el genocidio en Gaza

¿Por qué es importante? Busca que desarrollen el pensamiento crítico y entiendan que la política no es ajena a ellos, así como animarles a actuar. "Miro a un chaval de mi edad en Palestina, en Gaza, lo que tiene que estar pasando ahora, teniendo que recoger a lo mejor a su hermano pequeño entre los escombros, es un poco brutal", ha destacado un estudiante.

El Palau Sant Jordi en Barcelona ha acogido la noche de este jueves a más de 15.000 personas en un concierto por Palestina. En el evento ha destacado, sobre todo, una actuación sorpresa, la de Rosalía, que en principio no estaba en el cartel, pero apareció cantando 'La Perla' para ponerle la guinda a un acto que impulsa proyectos culturales en Gaza. Entre el público se encontraban alumnos de varios institutos concienciados con la causa.

Entre ellos han estado Fager, de raíces palestinas, y Juan Carlos, quienes han bailado en el cierre de unas jornadas muy especiales. Ambos estudian en el Instituto Escola La Mina en el que los organizadores del concierto han montado unas charlas informativas para concienciar sobre el genocidio del pueblo palestino. "Miro a un chaval de mi edad en Palestina, en Gaza, lo que tiene que estar pasando ahora, teniendo que recoger a lo mejor a su hermano pequeño entre los escombros, es un poco brutal", ha destacado Fager.

El proyecto busca que desarrollen el pensamiento crítico y entiendan que la política no es ajena a ellos. "Todos somos capaces de poder decidir qué partido sería mejor, qué partido nos podría ayudar", ha declarado a laSexta una estudiante durante estas jornadas.

Estas charlas buscan también animarles a actuar. "Las manifestaciones y esto, lo del concierto, si no lo hubiéramos hecho se hubiera olvidado más", ha dicho otro alumno del centro.

"Que los inspiremos mediante hechos, mediante lo que está pasando en el mundo, para que hagamos un cambio para que Palestina sea libre", ha apuntado, por su parte, Juan Carlos Pombo. Cada gesto cuenta, y así han conseguido que este viernes tampoco nos olvidemos de Palestina.

