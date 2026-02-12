Wyoming responde al "son unos tristes" de Díaz Ayuso con su propio coro: "¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo!"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido de una manera curiosa cuando la oposición le ha reprochado que haya protegido al alcalde de Móstoles después de ser denunciado por acoso sexual por parte de una concejala.

Isabel Díaz Ayuso respondía este jueves en la Asamblea de Madrid a la polémica generada por su decisión de dar la Medalla de Madrid a Estados Unidos. La presidenta madrileña "ha tenido que hacer frente a las críticas de la oposición por el anuncio", explica Sandra Sabatés.

"Ayuso ha argumentado que el premio se lo da al país y no al gobierno de Trump", añade la presentadora. La presidenta ha justificado la medalla señalando que "no se pueden romper los puentes entre naciones porque a un Gobierno, que ni siquiera da explicaciones en el Congreso de los Diputados, haya decidido aislarnos ante el mundo solamente llevarse bien con Hamas".

"Es el festival del humor permanente esta mujer", afirma el Gran Wyoming. "Claro que sí, Ayuso solo está reconstruyendo los puentes que Sánchez ha destruido porque es que solo quiere juntarse con Hamas", ironiza el presentador. "No le da la medalla por peloteo, es un proyecto más de su gobierno, como la Fórmula 1", añade, "aunque apoyando a Trump, en estos momentos, Ayuso está derrapando más que un Ferrari".

En la Asamblea también se ha reprochado a Ayuso que haya protegido al alcalde de Móstoles y, además, hayan intentado silenciar la denuncia de acoso de una exconcejala. La presidenta madrileña, como señala Sabatés, ha decidido responder de una manera "curiosa".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Ayuso expone que "ante un Madrid como el suyo, nosotros defendemos la alegría y ustedes la tristeza". "¡Son unos tristes y unos frustrados!", ha añadido. Y, además, les ha pedido que repitan con ella: "¡Son unos tristes!".

"¿Así que la respuesta del PP de Madrid a las críticas por la gestión de un caso de acoso sexual es esta?", comenta, alucinado, Wyoming. "Nada, les voy a responder a su manera", añade. El presentador pide que salga su coro, Nerea Pérez de las Heras, Dani Mateo e Isma Juárez, para que repitan con él: "¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo!".

Wyoming, además, destaca que el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, sí que estaba sincronizado con ella. "Se ha estudiado tanto el discurso que hasta se ha adelantado a la performance de la presidenta", comenta el presentador.

