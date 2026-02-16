Ahora

La 'Isabel la Católica' extremeña

Dani Mateo y el 'guiño' de María Guardiola a Vox con su disfraz de Carnaval: "Es el que más le puede gustar al partido de Abascal"

Dani Mateo analiza el disfraz de Isabel la Católica de María Guardiola para Carnaval y da un consejo para diferenciarlas: "Una no se cambiaba de camisa y la otra se cambia de chaqueta cada vez que puede".

Dani Mateo analiza el disfraz de Isabel la Católica de María Guardiola para Carnaval y da un consejo para diferenciarlas: "Una no se cambiaba de camisa y la otra se cambia de chaqueta cada vez que puede".

"María Guardiola no sabe qué más hacer para convencer a Vox", afirma Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que la líder del PP extremeño se lo ha dicho "por activa, por pasiva y por Carnaval".

En el vídeo sobre estas líneas muestra cómo la candidata del PP a la Junta de Extremadura ha elegido "el disfraz que más le puede gustar al partido de Abascal": Isabel la Católica.

En una imagen se puede ver a Guardiola rodeada por su séquito y una persona vestida de verde, pero Dani le avisa que "no se haga ilusiones", porque es alguien disfrazado de Luigi. Alguien que, opina, no le vendría mal como "fontanero para desatascar las negociaciones".

Guardiola se ha metido tanto en el papel que incluso habla como la monarca. Para diferenciarlas, Dani señala que mientras Isabel la Católica "no se cambiaba de camisa", la política extremeña "se cambia de chaqueta cada vez que puede".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guardiola se traga sus palabras ante Vox para no perder el poder: de "defiendo el feminismo de Vox" a el mío es "el de verdad"
  2. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire
  3. Los movimientos a la izquierda del PSOE se multiplican sin llegar al rechazo absoluto ni al apoyo sin fisuras mientras reciben un guiño de Sánchez
  4. 72 horas en la calle frente a una inmobiliaria de Alzira por una VPO: "Estoy haciendo cola por mi nieto porque en Valencia es imposible conseguir ni vivir"
  5. Pañales antiaborto, muñecas cristianas o lámparas de versículos bíblicos: los negocios fracasados de los MAGA
  6. Se busca a 'la niña de trenzas' vasca para devolverle sus recuerdos tras aparecer en una basura de Madrid fotos suyas de hace 70 años