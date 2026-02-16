Dani Mateo y el 'guiño' de María Guardiola a Vox con su disfraz de Carnaval: "Es el que más le puede gustar al partido de Abascal"

Dani Mateo analiza el disfraz de Isabel la Católica de María Guardiola para Carnaval y da un consejo para diferenciarlas: "Una no se cambiaba de camisa y la otra se cambia de chaqueta cada vez que puede".

"María Guardiola no sabe qué más hacer para convencer a Vox", afirma Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que la líder del PP extremeño se lo ha dicho "por activa, por pasiva y por Carnaval".

En el vídeo sobre estas líneas muestra cómo la candidata del PP a la Junta de Extremadura ha elegido "el disfraz que más le puede gustar al partido de Abascal": Isabel la Católica.

En una imagen se puede ver a Guardiola rodeada por su séquito y una persona vestida de verde, pero Dani le avisa que "no se haga ilusiones", porque es alguien disfrazado de Luigi. Alguien que, opina, no le vendría mal como "fontanero para desatascar las negociaciones".

Guardiola se ha metido tanto en el papel que incluso habla como la monarca. Para diferenciarlas, Dani señala que mientras Isabel la Católica "no se cambiaba de camisa", la política extremeña "se cambia de chaqueta cada vez que puede".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.