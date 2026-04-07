Wyoming no entiende por qué pidieron a Morocho quitar el nombre de Rajoy en sus informes: "Con cambiarlo por M.Rajoy ya nadie sospecha"

Sandra Sabatés repasa en El Intermedio las "ausencias más destacadas" en el banquillo de los acusados de la 'Kitchen' y las presiones que denunció el exresponsable de la UDEF que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho.

La exministra María Dolores de Cospedal es una de las "ausencias más destacadas" en el banquillo de los acusados de la 'Kitchen', cuyo juicio ha empezado ya. Así lo recuerda Sandra Sabatés en El Intermedio, para después rescatar uno de los audios de Villarejo con la política del PP en el que el excomisario afirmaba que había que "laminar" a Bárcenas y ella se mostraba de acuerdo. "Así era Génova, entonces trataba a los tesoreros igual que a los discos duros", comenta El Gran Wyoming.

En este juicio también se van a investigar las presiones que denunció el exresponsable de la UDEF que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho, quien también va a declarar como testigo en las próximas semanas. "Según su testimonio, se le convino a que cambiara sus informes y que eliminara nombres de políticos relevantes para el Partido Popular, entre ellos el del propio Mariano Rajoy", señala la periodista.

Así lo explicaba él mismo en 2021: "A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención".

"No entiendo por qué obligaron a Morocho a quitar el nombre de Mariano Rajoy de sus informes. Con haberle pedido que lo cambiara por M.Rajoy ya nadie hubiera sospechado nada", dice con ironía el presentador del programa de laSexta.

Son muchos los indicios que relacionan a Mariano Rajoy con el operativo puesto en marcha para espiar a Luis Bárcenas. En esa misma línea apuntaba el excomisario Villarejo, en estos momentos, uno de los principales acusados. Aunque Wyoming no lo tiene tan claro: "Estaba por allí cazando moscas por Génova, pero de 'El Marca' se sabe hasta los anuncios".

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