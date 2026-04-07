Wyoming señala que "montaron" la operación Kitchen "para que Bárcenas no cantara": "A ver qué se inventan para que deje de cantar su hijo"

Este lunes ha arrancado el juicio por el caso Kitchen, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior con el Gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. En El Intermedio analizan la última hora del caso.

El juicio del caso denominado como 'Kitchen', relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, ha comenzado este lunes y en El Intermedio, Sandra Sabatés rememora "uno de los episodios más famosos y surrealistas de toda la trama": el del intento de secuestro en el domicilio de la familia Bárcenas por parte de un falso cura armado con una pistola.

"También estuvo implicado el chófer del extesorero Sergio Ríos, que actuaba como topo supuestamente a cambio de un puesto en la Policía y dinero de los fondos reservados", recuerda la periodista, que rescata de la hemeroteca las declaraciones de Willy Bárcenas, el hijo del extesorero, sobre este asunto: "No olvidaré nunca su cara cuando consigo quitarme las bridas y tirarle al suelo y le pego un par de puñetazos. A los dos minutos aparece Sergio, una cosa bastante rara. Él decía que estaba en la peluquería con su mujer o algo así, pero la verdad es que no le había dado tiempo a la Policía a llegar y él ya estaba ahí".

El Gran Wyoming no puede olvidar esta "fantástica historia". "Sin duda un caso de éxito. Montaron todo esto para que Bárcenas no cantara y lo consiguieron. Ahora a ver qué se inventan para que deje de cantar su hijo", bromea el presentador, jugando también con el hecho de que Willy Bárcenas es el cantante del grupo musical 'Taburete'.

Además de ese intento de secuestro a su familia, recuerda Sabatés en el programa de laSexta, el propio Luis Bárcenas llegó a insinuar haber sido víctima de un presunto intento de envenenamiento mientras se encontraba recluido en la cárcel de Soto del Real. Él mismo lo contó ante el juez, cuando defendió que nunca había tenido ningún tipo de reacción alérgica y que sufrió varias en poco tiempo: "Eso es una casualidad más que se produce en el tiempo, que probablemente es una una elucubración mía, pero que es sorprendente porque yo no había tenido alergia".

"Habrá que ver qué dice la investigación, pero todo esto demuestra que esta trama estaba dispuesta a llegar muy lejos. Que sepamos, a lo único que tiene alergia Luis Bárcenas es a declarar su patrimonio a Hacienda", remata Wyoming.

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