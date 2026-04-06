Las sorprendentes razones por las que Cospedal se libra del banquillo en la Kitchen pese a los audios con Villarejo y la "libretita" de Bárcenas que la implicarían

Entre líneas En una de las grabaciones de Villarejo, la exministra afirma que el presidente (Mariano Rajoy) le había dicho que "más o menos habían limpiado a este (Bárcenas) todo lo que tenía".

El juicio del caso Kitchen ha comenzado, y el PSOE ha solicitado nuevamente la imputación de la exministra María Dolores de Cospedal, alegando nuevas pruebas en su contra. El caso vincula al PP con una operación de espionaje para recuperar documentos comprometedores del extesorero Luis Bárcenas durante la investigación del caso Gürtel y la caja B del partido. Audios revelan conversaciones entre Cospedal y el excomisario Villarejo sobre la posible divulgación de estos documentos. Aunque Cospedal no está en el banquillo, se espera la declaración de ex altos cargos del PP, como Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, para esclarecer su conocimiento sobre la operación. La Fiscalía busca determinar el alcance del conocimiento de la cúpula policial y el posible uso de dinero público en esta operación.

Este lunes ha arrancado el juicio por el caso Kitchen y el PSOE ha vuelto a solicitar la imputación de la exministra María Dolores de Cospedal, al considerar que existen nuevas pruebas contra ella. Aunque ella se libra del banquillo, se espera la declaración de otros ex altos cargos del PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El caso Kitchen vincula al PP con una operación de espionaje parapolicial que habría tenido como objetivo sustraer al extesorero del partido, Luis Bárcenas, y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP.

En este contexto, el PSOE considera que Cospedal habría participado para salvar al Partido Popular. Existen audios de conversaciones entre ella y el excomisario, José Manuel Villarejo, que para el PSOE y otros grupos son claves y demostrarían la implicación de la exministra en este caso.

En una de esas grabaciones, Cospedal pregunta a Villarejo si cree que Bárcenas podría hacer pública la "libretita" en la que estarían las cuentas de la caja B del partido. "Oye, y la famosa libretita (de Bárcenas), ¿tú crees que la va a sacar? (...) La libretita sería mejor, sería mejor poderla parar, ¿eh?", plantea en el audio, a lo que Villarejo responde: "Eso es, no, no... No te preocupes que yo voy a estar al loro en esto".

Durante otra conversación, el excomisario afirma que "se ha encontrado hace un mes una documentación complicada". "Espero que el ministro (Jorge Fernández Díaz) se lo haya dado al presidente", apunta.

Justo ahí, comentan cómo las cloacas habrían conseguido documentos de Bárcenas que comprometerían al PP y cómo Mariano Rajoy estaría también vinculado en ese espionaje. "Yo sé que antes se habían encontrado y más o menos habían limpiado a este (Bárcenas) todo lo que tenía. Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más", afirma Cospedal. No obstante, el expresidente siempre ha negado conocer la operación.

Bárcenas se convirtió así en el objetivo a parar para que no sacase a la luz la caja B del PP. "Yo sería partidario de... a este tío, al cabrón del cabrón (Bárcenas) hay que laminarlo, ¿eh?", plantea Villarejo, mientras Cospedal contesta que "lo tengo más claro que el agua".

En 2021, estos audios aún no se conocían. Cospedal declaró como imputada ante el juez García Castellón y, un mes después, el magistrado archivó la causa. El juez García Castellón argumentó entonces que no había constancia de que Cospedal hubiera realizado pagos a Villarejo y que tampoco tenía una relación con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, la persona a la que infiltraron para seguir al extesorero.

Según el magistrado, no se podía criminalizar el derecho de reunión entre Cospedal y el excomisario. Su posición fue avalada un año después por la Audiencia Nacional, que esgrimió que las grabaciones de la "libretita" no resultaban incriminatorias por sí solas.

Otros testigos

Entre los nombres más destacados llamados a declarar están Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. El expresidente del Gobierno sería la persona a la que se intentaba proteger con la operación Kitchen, de la que él siempre ha negado haber tenido conocimiento.

"Yo no he conocido nunca la existencia de esa operación. Por tanto, no he dado ninguna instrucción", declaró en 2021, a la vez que rechazó haberse reunido con Villarejo.

La exvicepresidenta Sáenz Santamaría, que en el momento de estos hechos estaba al frente del CNI, comparecerá el día 27 de abril. Mientras que con el testimonio del exdirector general de la policía, Ignacio Cosidó, la Fiscalía intentará saber qué conocimiento tenía la cúpula policial de esta operación y si se usó dinero público.

De la actual cúpula del PP testificará Javier Arenas, secretario del Grupo Popular en el Senado y al que los Bárcenas supuestamente tenían grabado, según afirmó el extesorero en el juzgado. Entre las decenas de personas llamadas a declarar están también el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.

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