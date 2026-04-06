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La desmemoria del PP

El PP intenta desmarcarse de la era Rajoy e insiste en que quien se sienta en el banquillo por el caso Kitchen es "el pasado"

El contexto El juicio, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, ha comenzado este lunes.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz a su llegada al primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional
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El PP defiende que quien se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen es el pasado. El juicio, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, ha comenzado este lunes.

Por eso, este lunes los 'populares' han vuelto a insistir en esa gran diferencia, que lo que se sienta hoy en el banquillo es el pasado. "Ni el PP de 2026 es Kitchen ni el PSOE de 2026 es Filesa", ha señalado este lunes el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. "Estamos hablando de algo de hace 13 años", ha apuntado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Prefieren apuntar a este martes, cuando el Supremo sienta en el banquillo a Koldo, Ábalos y Aldama por contratos de mascarillas en la pandemia. Si el Gobierno pone el foco en la rápida actuación, los populares buscan las diferencias entre Sánchez y Feijóo.

Al ser preguntado por el juicio del caso Koldo, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado este lunes en Espejo Público que "es importantísima la actuación rápida". "Mi sensación es de indignación, igual que el resto de la ciudadanía", ha señalado.

"El entorno de Feijóo no tiene a nadie implicado en casos de corrupción", ha insistido Juan Bravo. En esta línea se ha mostrado Ayuso, quien ha hecho hincapié en que el "PP y quienes lo dirigen no tienen nada que ver en esta historia". Porque de la dirección de Génova solo comparecerá como testigo Javier Arenas.

Diferencia es para el PSOE que no haya habido prisión por riesgo de fuga para el entonces ministro del Interior y Sumar critica que haya tardado tanto tiempo en juzgarse. El portavoz de IU- Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha asegurado que es una "mala noticia" que "haya tardado aproximadamente 15 años en juzgarse estos delitos de corrupción, de malversación y haber puesto el aparato del estado al servicio del PP". Santiago desconfía de una instrucción que, dice, evitó que se juzgue también a Cospedal y Rajoy.

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