Dos 'agentes' de la UCO hacen un requerimiento a Wyoming: "Voy a mirar hasta los tirantes a ver si es un regalo de Santos Cerdán"

Dani Mateo e Isma Juárez se convierten en dos agentes de la UCO para pedir al presentador de El Intermedio que de todo aquello que le pueda vincular con el Partido Socialista.

La UCO ha entrado en la sede del PSOE en la calle Ferraz para efectuar un requerimiento de información dentro de la investigación sobre una presunta trama para entorpecer procedimientos judiciales. Esta operación ha durado más de 12 horas y tenía el objetivo de pedir al PSOE libros contables, facturas o libros corporativos, entre otra documentación.

"Eso es empezar el día a tope", afirma el Gran Wyoming, "aunque yo soy de la UCO y a las ocho de la mañana habría pedido también un cafelito". Sandra Sabatés expone que "según el auto del juez Ferraz, entre los delitos que se investigan estarían los de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado".

El magistrado ha señalado, además, que la presunta trama habría empezado cuando Pedro Sánchez envío la carta a la ciudadanía por la imputación de su mujer, Begoña Gómez. "Considera esto un punto de inflexión a partir del cual Santos Cerdán y Leire Díez, entre otros, pusieron en marcha iniciativas con el objetivo de entorpecer procedimientos judiciales que afectaban a los intereses del partido", indica Sabatés.

La UCO también se ha personado en la sede de la Guardia Civil "para recabar información sobre una investigación interna en el cuerpo", indica Sabatés, ya que se sospecha que algunos mandos policiales podrían haber filtrado información al PSOE.

"¿Cómo? ¿Que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado la sede de la Guardia Civil?", plantea Wyoming sorprendido. "El universo se está plegando sobre sí mismo", afirma. El presentador se ve sorprendido por dos 'agentes' de la UCO que vienen a hacer un requerimiento, pero él los confunde con Village People.

"Necesitamos todo lo que le vincule al PSOE: el móvil, la cartera, el mail, voy a mirar hasta la etiqueta de los tirantes", dice el 'agente Ismael', "a ver si es un regalo de Santos Cerdán". Wyoming acepta el registro y le dice que puede buscar "por donde quiera, en los lugares más recónditos". "Esto no es serio", le responde el 'agente Restrepo', "después de ese comentario le voy a tener que investigar por delito contra la autoridad".

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