La 'operación Kitchen' resurge tras salir a la luz unos audios de Cospedal con el excomisario Villarejo

Los detalles Se trata de un informe policial que, según denuncia el PSOE, el juez lo ha guardado durante dos años en "una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz".

Un informe policial señala a María Dolores de Cospedal por su implicación en la operación del Partido Popular (PP) para destruir pruebas de corrupción contra el partido, es decir, en la 'Operación Kitchen'. Un documento que deja muy claro que la que fuera secretaria general de los 'populares' maniobró para eliminar pruebas sobre los papeles de Luis Bárcenas. Sin embargo, por razones que desconocidas e inentendibles, ese material ha estado guardado en un cajón de la Audiencia Nacional durante dos años.

Ya habíamos oído cómo Cospedal pedía a Villarejo que maniobrara para que no viera la luz lo que ella llamaba libretita, en referencia a los papeles del que era tesorero del PP. "Sería mejor poderlo parar", le comentaba en una llamada telefónica al ya excomisario. Ante ello, él le decía que no se preocupase, puesto que estaría "al loro".

Se trata de unos audios que estaban en un informe que la policía entregó a la Audiencia Nacional, respecto a los que el PSOE denuncia que durante dos años el juez lo ha guardado en "una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz". Un 'no movimiento' que definen como "una artimaña procesal", puesto que además de esconder la prueba en un cajón, se tiró la llave".

Las grabaciones implican a Cospedal en la guerra sucia para destruir pruebas sobre el caso Bárcenas. Precisamente, en 2021 declaró como imputada ante el juez Manuel García-Castellón, y solo un mes después, el magistrado archivaba la causa. Algo que los socialistas también han definido como "una verdadera 'Operación salvar a Cospedal'".

Ahora los socialistas piden que se impute de nuevo a Cospedal, puesto que en los audios hablan de laminar al "cabrón" de Bárcenas, ante lo que Cospedal se mostraba tajante: "Yo lo tengo más claro que el agua", aseguraba. En ellos, también comentan cómo las cloacas se hicieron con documentos del extesorero que podían comprometer al PP.

"Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada. Espero que el ministro [en referencia a Jorge Fernández Díaz] se lo haya dado al presidente", le trasladaba Villarejo a Cospedal, sobre Mariano Rajoy. Ella, por su parte, aseguraba que así era: "Yo sé que antes se habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía. Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más". Eso sí, el ya expresidente nunca ha querido confirmarlo.

