Wyoming, tras la denuncia de la Fiscalía a Dani Desokupa por incitación al odio: "Si tuvo conciencia, la desokupó hace mucho"

"En España siempre tendrá cabida la inmigración, pero no deberían tenerla los discursos racistas", comenta Wyoming tras la denuncia de la Fiscalía a Daniel Esteve, líder de 'Desokupa', por incitar el odio y delito contra la integridad moral.

Daniel Esteve, el líder de 'Desokupa', ha sido denunciado por la Fiscalía por incitación al odio y delito contra la integridad moral por sus mensajes en redes sociales donde vincula la inmigración con la delincuencia.

Sin embargo, Esteve se mostraba muy tranquilo hoy en sus redes y aseguraba haber "pegado ronquidos". "Eso suele pasar cuando tienes la conciencia tranquila, pero hablamos de Daniel Esteve, que parece no tener conciencia, y si la tuvo la desokupó hace mucho", comenta Wyoming.

Sandra Sabatés recuerda que Esteve es conocido por ser un agitador ultra que, desde sus redes sociales con cientos de miles de seguidores, publica mensajes llamando a la violencia contra el migrante.

"Parece claro que pasa mucho tiempo en el gimnasio y en Twitter" comenta Wyoming, que ve cierto paralelismo entre ambos espacios: "En uno se ejercita haciendo press banca y en el otro ejercita su odio y al mismo tiempo acaba en el banquillo".

Discursos de odio como los que fomentaron las cacerías de migrantes en Torre-Pacheco o los que culparon a un joven migrante de quemar viva a una joven, cuando dos meses después la propia chica haya declarado que había acudido a su auxilio.

Ante esta cuestión, Wyoming se habría pasado si esta chica que declaró a favor del migrante hubiera muerto y manda un mensaje rotundo: "En España siempre tendrá cabida la inmigración, pero no deberían tenerla los discursos racistas".