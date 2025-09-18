Wyoming ironiza sobre la suspensión del show de Jimmy Kimmel: "Un comunista menos diciendo sandeces en televisión"

El programa del popular presentador ha sido suspendido después de que este hay criticado el uso partidista del asesinato de Charlie Kirk. Kimmel se suma así a Stephen Colbert, cuyo show fue cancelado en junio tras sus críticas a Trump.

El 'late night' de Jimmy Kimmel ha sido suspendido, de manera indefinida. "La cadena 'ABC' lo ha cancelado después de que el presentador criticara el uso partidista del asesinato de Charlie Kirk por parte de Donald Trump y sus seguidores", explica Sandra Sabatés.

"Qué gran noticia, un comunista menos diciendo sandeces en televisión", se 'alegra' el Gran Wyoming, "además, la comedia está sobrevalorada y es 'so fucking boring'". El presentador de El Intermedio afirma que antes sí que se hacía buena televisión con programas como 'Granjero último modelo' o 'La Mula Francis'.

"Aquello sí que eran hombres", añade, "seguro que el tal Kimmel no sabría acertar ni a un castor borracho a 20 yardas". Sabatés explica que, tras la suspensión, el presidente Trump ha publicado un mensaje en 'Truth Social' alegrándose de su cese.

Trump, además, también ha amenazado a los otros dos grandes presentadores de 'late nights' norteamericanos: Jimmy Fallon y Seth Meyers. "La amenaza, ojo, puede no ser en vano porque ya es el segundo presentador de un 'late night' despedido en pocos meses", expone Sandra.

La presentadora explica que, en julio, el show de Stephen Colbert fue cancelado después de criticar la gestión de Trump. "América está caminando en el buen sentido, esos malditos cerdos comunistas perdedores ya pueden ir buscándose un trabajo de verdad", concluye Wyoming.