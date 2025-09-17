'Margarita Robles', sobre sustituir los misiles israelíes por kiwis: "La fruta como arma de guerra la tiene patentada Ayuso"

Cristina Gallego se pone en la piel de la ministra de Defensa, Margarita Robles para, junto al 'recluta' Dani Mateo buscar alternativas a todo el armamento que España compra a Israel.

"No sé para qué quieren conquistar Gaza si con el dineral que les hemos soltado se podrían comprar una nueva", afirma 'Margarita'. El 'recluta' anuncia que acaban de firmar un contrato con India para no usar el software israelí de los cazas F5. Mateo le enseña unos ruedines de bicicleta. "Se lo ponemos a un avión F5 y uno de los cadetes puede maniobrar por la pista mientras el resto empuja el avión", afirma el 'recluta', "no vuelan, pero no colaboramos con el genocidio".

La 'ministra' pide al 'recluta' sustituir los misiles Spike LR2. "Eso está complicado", expone Mateo, "esta gente es muy genocida y tienen lo último fabricando cosas de matar". El 'recluta' muestra que ha encontrado una alternativa en Nueva Zelanda y le entrega una caja de kiwis "muy muy verdes". "Esto lo lanzas a la cabeza y te hace un destrozo", explica, "y si el enemigo se los come, nuestras tropas podrán sorprenderles con la guardia baja y los pantalones también".

"Usar la fruta como arma de guerra es estúpida y, además, la tiene patentada Ayuso", responde la 'ministra'. Dani le da una solución para los drones Searcher MK III, que también compran a Israel: "Son cotorras argentinas". "Vuelan como los drones pero tienen 0% tecnología israelí", indica el 'recluta', "en cuanto empiezan a chillar interfieren las comunicaciones".

El 'recluta' Mateo comparte lo último en tecnología china para mejorar la imagen del ejército español: un Labubu. "Es más limpio que la cabra de la legión y se puede coleccionar", explica Dani. "Es justo lo que necesitamos para modernizar la imagen el ejército", afirma 'Margarita', "voy a llamar ahora mismo al presidente para contarle que el desfile del 12 de octubre va a asistir más chavalería que al de Reyes".