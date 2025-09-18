Tiziano Lucchini, sin hogar en Barcelona: "Siempre en mi vida trabajé, gané mucho dinero y ahora estoy así. Me cuesta no poder salir"

Andrea Ropero entrevista en este vídeo a Tiziano Lucchini, una de las 1.5000 personas sin hogar que hay actualmente en Barcelona. En este vídeo, expresa la "pesadilla" que está viviendo y su voluntad de salir para que "ayuden a otro".

Actualmente en Barcelona hay 1.500 personas sin hogar, un 20% más que el año pasado, según los datos de varias ONG. Andrea Ropero se ha trasladado hasta allí para conocer más en profundidad este problema que también tiene muy enfadados a los vecinos de los barrios afectados.

En el vídeo sobre estas líneas conversa con Tiziano Lucchini, un sin hogar que lleva alrededor de ocho meses en España "viviendo una pesadilla". En su caso, explica que estuvo en Sudamérica trabajando con multinacionales y que incluso llegó a tener su propio taller hasta que lo tuvo que cerrar por problemas familiares.

Ahora, recibe ayuda de las fundaciones, pero afirma que "estoy muerto por dentro" y que se siente "desprotegido". "Siempre en mi vida trabajé, siempre gané mucho dinero y ahora estoy así. Me cuesta no poder salir", afirma.

Tiziano sostiene que "ya no puedo más, físicamente" y asegura no ser una persona que quiere vivir de la ONG: "Yo quiero salir y que ayuden a otro".