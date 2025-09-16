Fue fortuito y él intentó ayudarla: el juez deja libre al joven detenido por el caso de la menor quemada en un incendio en Las Palmas

El contexto En julio, el juez mandó a prisión a un migrante magrebí acusado de haber prendido fuego a la chica. Ahora, ha quedado en libertad. Por fin han podido tomar declaración a la menor y su versión coincide con la que dio el joven migrante en su momento: el incendio fue fortuito y él solo intentó ayudarla.

En un giro inesperado del caso de la joven de Las Palmas, que sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo en un incendio en julio, el joven migrante magrebí inicialmente acusado ha sido liberado. Tras escuchar a la menor, su declaración coincide con la del joven: el incendio fue accidental y él intentó ayudarla. En el momento del suceso, las protestas contra la inmigración se intensificaron, alimentadas por Vox, que vinculó el incidente con la "inmigración ilegal". Sin embargo, pruebas como un vídeo donde ambos se abrazan tras salir de la casa y diversos informes técnicos desmontan la hipótesis de un ataque intencionado.

Giro en el caso de la joven de Las Palmas que sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo en un incendio en un vivienda el pasado mes de julio. En ese momento, el juez mandó a prisión a un migrante magrebí acusado de haber prendido fuego a la chica. Pero ahora, tres meses después, ha quedado en libertad. Por fin han podido tomar declaración a la menor y su versión coincide con la que dio el joven migrante en su momento: el incendio fue fortuito y él solo intentó ayudarla.

Le enviaron a prisión cuando en realidad intentaba salvarla. En julio, las llamas devoraron en cuestión de minutos una casa okupada en el barrio de La Isleta en las Palmas de Gran Canaria. En ella se encontraba una menor de 17 años que se había escapado de un centro de menores. Junto a ella, un joven magrebí de 20 años, que había llegado a España en patera hacía un mes y medio.

Tras el incendio, la chica acabó con quemaduras en más del 95% del cuerpo. Y él, investigado y en prisión por presuntamente rociarle un líquido inflamable y quemarla. El joven en todo momento defendió su inocencia, pero a raíz de esto, en el barrio de la Isleta se sucedieron diferentes protestas y concentraciones en contra de la inmigración alentadas por Vox.

El presidente provincial de Vox en Las Palmas, Nicasio Galván, criticó que se habían "normalizado este tipo de casos vandálicos". Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez Almeida, vinculaba criminalidad y la "inmigración ilegal".

Pero ahora, meses después el juez le ha dejado en libertad provisional tras escuchar la versión de la joven. Mientras se recupera de las quemaduras ha podido contarle a la Policía que quedó atrapada en la habitación y que él intentó ayudarla a escapar.

Además, hay un vídeo en el que ambos salen de la casa y se abrazan. Gesto que según el juez, revela cooperación para escapar de las llamas. Por tanto, la hipótesis del ataque con liquido inflamable queda descartada. Según el juez, "por la propia víctima, por los informes médicos, los informes técnicos de bomberos y policía científica y por la reconstrucción de los hechos". Se consolida, por tanto, que el incendio su produjo de manera accidental.