Evento de moda
Isma Juárez regala a una asistente de la VFNO unos calcetines deportivos: "Para cuando hagas cosplay de pobre"
El reportero ha asistido a la 'Vogue Fashion Night Out' y ha propuesto a Ana y Peter, dos de sus asistentes, jugar a 'Cuánto vale tu outfit'. ¿Conseguirá el chico adivinar cuánto ha gastado la joven en su look?
Isma Juárez ha asistido a la 'Vogue Fashion Night Out', o VFNO, un evento de moda que se celebra en Madrid. "Curiosamente, se está celebrando en el barrio de Salamanca, por lo tanto, hay mucha gente que está aquí que, simplemente, es vecina", afirma el reportero.
El reportero charla con Ana, a la que le pregunta cuánto suele gastar en ropa cada mes. "El mes que más me he dejado es cuando pagaba mi padre, como mil y pico", responde ella. "¿Ahora ya no afloja la mosca?", pregunta Juárez, "puede ser que haya dicho una expresión que una persona de 20 años no entiende". "No la he pillado mucho", confirma Ana.
Juárez propone a Ana jugar a 'Cuánto vale tu outfit'. La chica va detallando los precios aproximados de su ropa y los complementos que lleva. Juárez calcula que su look vale unos 3.190 euros. El reportero busca, entonces, a una persona que adivine cuánto vale su outfit.
Escoge a Peter que cree que el look de Ana vale unos 4.000 euros. "3.190 euros, Peter", desvela Isma. Juárez regala a Ana unos calcetines de deporte para cuando haga "un cosplay de pobre, que es lo que somos nosotros".