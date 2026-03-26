Wyoming, sobre las críticas de Sánchez a Aznar por la guerra de Irak: "Aznar está que fuma en pipa"

"Es normal que a Aznar le moleste que se hable de Aznar, porque eso es intrusismo, ¿a qué se va a dedicar el entonces?", pregunta El Gran Wyoming por el enfado de Aznar tras las críticas de Sánchez sobre Irak.

Pedro Sánchez ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados las medidas aprobadas para minimizar la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Además, el presidente del Gobierno ha recordado que José María Aznar decidió entrar en la guerra de Irak para que "Bush le invitase a un puro" y ha recalcado que las encuestas en aquel momento reflejaban claramente que "menos de un 6% de los españoles querían que España se sumara a la guerra".

Sánchez ha insistido en que, sin embargo, al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, siendo "perfectamente consciente de ello", "le dio igual". "Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante", ha afirmado rotundo el presidente del Gobierno, que ha ha añadido que Aznar "quería que Bush le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto".

Por su parte, Aznar ha contestado a Sánchez través de un comunicado de la Fundación FAES, que preside el propio expresidente, justificando una vez más haber entrado en la guerra de Irak en 2003. Aznar ha asegurado que el presidente del Gobierno "carece de pudor" a la hora de insultarle y ha afirmado que "Sadam había tenido armas de destrucción masiva", para acto seguido reconocer que "en el momento de la intervención no se encontraron esas armas".

El Gran Wyoming destaca que "Aznar está que fuma en pipa": "Es normal que a Aznar le moleste que se hable de Aznar, porque eso es intrusismo, ¿a qué se va a dedicar el entonces?",

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