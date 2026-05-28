Wyoming ironiza sobre la polémica del alcohol en el Parlamento británico: "La Cámara de los Comunes es la Cámara de los como cubas"

La polémica se ha instalado en Reino Unido tras la denuncia de una diputada, Hannah Spencer, de que los parlamentarios acuden a la Cámara de los Comunes con olor a alcohol y alguna copa de más. El análisis de Wyoming, en este vídeo.

Hannah Spencer, diputada del Partido Verde recientemente elegida, ha desatado la polémica en Reino Unido, al denunciar en el Parlamento que algunos de sus compañeros acuden a la Cámara de los Comunes oliendo a alcohol y con alguna copa de más.

Spencer hablaba de que en el Parlamento británico el alcohol es más barato, lo que según ella no casa con los temas tan importantes sobre los que tienen que votar, como la crisis climática, la vivienda o la pobreza infantil.

"En el Parlamento británico beben tanto que ya no lo llaman la Cámara de los Comunes, sino la Cámara de los como unas cubas" ironiza Wyoming.

Lejos de avergonzarse, el resto de los parlamentarios atacó a Spencer con gritos como "búscate a una vida", mientras otra colega laborista la invitaba a tomarse unas copas.

Desde 'Londres', Dani Mateo informa de la última hora de este asunto y comparte imágenes de los parlamentarios 'relajándose' después de un día duro: "Desmienten los rumores que aseguran que aprovechan cualquier oportunidad para ir a saquear licorerías cercanas y que en este momento se esté produciendo una competición de beer pong en los baños de Westminster", comenta.

En el Parlamento británico no hay ningún tipo de limitación en lo que respecta al consumo de alcohol, algo habitual entre las votaciones. De hecho, la única persona a la que, tradicionalmente, se le permitía beber dentro de la Cámara de los Comunes era al ministro de Economía durante la presentación de los presupuestos.

"Ahora entendemos lo del brexit", señala Wyoming, que vuelve a conectar con Dani para desvelar en exclusiva la presentación de los presupuestos en Reino Unido. "Serían un 50% para whisky, 30 para vodka y 10 para cerveza".

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