Wyoming, tras las críticas del PP a la desclasificación del 23F: "Tenemos derecho a saber qué papel jugaron todos"

"Al PP le incomoda hablar del 23F, pero tenemos derecho a saber qué papel jugaron todos ellos en el 'golpe', empezando por Fraga y acabando por Cuca Gamarra, que entonces tenía seis años", destaca El Gran Wyoming.

Alberto Núñez Feijóo le ha exigido a Pedro Sánchez que, al igual que ha hecho con los documentos clasificados del 23F, ahora también desclasifique otros como "sus viajes en Falcon", las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, los contratos que "han acabado en mordidas" o "los papeles del 'Delcygate'".

Por su parte, Cuca Gamarra ha afirmado que "lo que España necesita son explicaciones sobre el presente y sobre el pasado más cercano, sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez". Tras escucharla, El Gran Wyoming destaca en el plató de El Intermedio que "lo importante es lo de Sánchez, a Cuca Gamarra eso del 23F le trae sin cuidado". "Ella está centrada en los problemas de actualidad, como los 'therians', y es que no le gusta que cada vez más gente se quiera parecer al 'Perro Sánchez'", asegura el presentador.

