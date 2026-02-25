Mikel Ayestaran afirma que "Putin no se va a conformar con el Dombás": "Su objetivo es la conquista de Ucrania"

"Este conflicto va a seguir abierto hasta que lo diga Putin", asegura Mikel Ayestaran cuando comienza el quinto año de guerra en Ucrania, donde explica que "nadie cree en la palabra del presidente ruso".

Mikel Ayestaran conecta en directo con el plató de El Intermedio desde Odesa, en Ucrania, cuando comienza el quinto año del inicio de la guerra en el país. "Mi impresión y la de los colegas ucranianos con los que he podido hablar en las últimas horas es que este conflicto va a seguir abierto hasta que lo diga Putin", asegura el periodista, que afirma que "nadie cree en la palabra del presidente ruso".

El corresponsal de guerra señala que en Ucrania están "seguros que Putin no se va a conformar con el Dombás en caso de un acuerdo, sino que su gran objetivo es la conquista de Ucrania". "No ven que vaya a ser suficiente la cesión del Dombás en un proceso de acuerdo porque lo que temen es que esto no va a acabar hasta que Putin lo diga", insiste Ayestaran.

Los ucranianos se sienten abandonados por EEUU

Donald Trump, con su vuelta a la Casa Blanca, señaló que iba a solucionar el conflicto en dos días. Pero, ¿cómo ven los ucranianos el papel que está jugando Trump en esta guerra? Mikel Ayestaran señala que el hecho de que el presidente estadounidense haya creado una Junta de Paz "es todo un eufemismo": "Estamos viendo cuáles están siendo los resultados en Gaza, con más de 600 muertos desde que entró en vigor el supuesto alto al fuego".

"Aquí ni ha llegado ni se le espera", expone el corresponsal. Ayestaran señala que ha percibido entre los ucranianos "una distancia, una sensación de abandono por parte de Estados Unidos desde el cambio de Administración".

