La declaración de intenciones de una mujer sobre la ropa: "Si me tengo que poner una cosa llamativa me la pongo, aunque no tenga edad"

En una nueva de 'Las edades de Thais', Thais Villas conversa con un grupo de personas maduras sobre cómo es su relación con la ropa. Olga explica que ha trabajado en la moda y que "si me tengo que poner una cosa llamativa me la pongo, aunque no tenga edad". En este sentido, señala que tiene "un pantalón pitillo" y que se lo pone "aunque tenga mucho culo".

La relación con la moda de Paco es más directa: "Aquello me gusta, aquello me lo pongo y punto". Sin embargo, en otras ocasiones, como las bodas, admite que hay que ir "de guapo". "Así también estás guapo", le comenta Thais, a lo que el hombre responde preguntándole cuántos años tiene y diciéndole que "estás para ponerte un piso en la Castellana".

Julián reconoce que le da importancia a la ropa por su mujer, que le dice "oye, vístete de otra forma". De joven confiesa que se arreglaba para ligar, pero que "una vez ya ligué a una dije: 'Para qué'".

Manuela recuerda que en su juventud "era muy rebelde", hasta el punto de que a su hermana le prohibían llevar minifalda y ella se la ponía "y salía tan fresca".

Lidi explica que a ella le gustaba más el bikini que el bañador y "había un poco de escándalo en el pueblo". Además, apunta que "con su 600 y su piso la Lidi era tela".

