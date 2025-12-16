'Cuca Gamarra' hace una nueva 'predicción' sobre el PSOE: "El Gordo sale esta semana y va a caer íntegro en Ferraz"

Cristina Gallego se convierte en Cuca Gamarra en este vídeo donde exhibe las dotes adivinatorias de la diputada del PP a la hora de hablar del futuro del PSOE: "Es pura deducción".

Hoy Cuca Gamarra dejaba unas declaraciones que han sido muy comentadas, en las que 'predecía' que al final de la semana "habrá nuevos casos, detenidos e investigados" en el PSOE.

Para conocer más sobre esta capacidad predictiva del Partido Popular, 'Gamarra', imitación de Cristina Gallego mediante, visita el plató de El Intermedio, donde vaticina que "el Gordo de este año no sale el 22 de diciembre ni va a estar muy repartido. Sale esta semana y va a caer íntegro en Ferraz".

'Gamarra' 'desmiente' que alguien pase información al PP: "Si claro, los juec.. los jueves, que son días muy negros en el PSOE". En lugar de eso, asegura que todo es "pura deducción, como que si hace frío es invierno o si eres la mujer, el hermano, o el primo segundo del vecino de Pedro Sánchez eres un delincuente".

'Cuca Gamarra' confirma que ya no es portavoz del PP y que ataca a Sánchez como 'hobby': "Probé el punto de cruz y no me relaja tanto como esto", afirma. Además, añade que "hacer declaraciones ahora es más divertido, porque los escándalos son de los demás".

La 'diputada popular' carga una vez más contra la legislatura "bloqueada, KO y podrida por los escándalos de corrupción y acoso que asolan a este Gobierno ilegítimo" y 'predice' que esto "solo es el principio", pues el jueves "van a detener a tanta gente que va a ir un tráiler policial".

Aprovechando sus dotes adivinatorias, también adelanta que habrá bomberos para controlar los fuegos artificiales en Extremadura, porque "habrá victoria electoral" con Gobierno del PP y también "un par de consejeros de Vox".

