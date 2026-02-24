Wyoming afirma que en Vox no son unos "salvajes" ni "una tribu de caníbales": "Aunque se están merendando al PP electoralmente"

Santiago Abascal se ha mostrado molesto con el documento marco publicado este lunes por el Partido Popular, creado para asentar las bases de futuros acuerdos con Vox. El líder ultra señala que parece que buscan domarles.

El Partido Popular publicaba este lunes un documento marco con el que buscaban asentar las bases de los futuros acuerdos con Vox, "para gobernar tanto a nivel autonómico como también en caso de llegar a La Moncloa", expone Sandra Sabatés.

Alberto Núñez Feijóo se mostraba muy satisfecho con este texto durante una entrevista en Onda Cero. El líder popular exponía que la conversación que había tenido con Santiago Abascal había sido fructífera y esclarecedora.

Pero la alegría ha durado poco en el PP ya que el partido de extrema derecha "ha considerado una ofensa la propuesta "ya que incluía el respeto expreso al cumplimiento de la Constitución", indica Sandra.

"Cada vez le piden cosas más complicadas a Vox", afirma el Gran Wyoming. "¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Exigirle a Abascal que compre camisas de su talla?", plantea el presentador. Sabatés indica que en Vox "se sienten señalados".

Abascal, en 'Espejo Público', ha afirmado que le molesta "que, de alguna forma, el señor Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de Derecho o el sistema democrático". "Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, es algo que no es correcto", añadía.

"¿A quién se le ocurre tratar a los de Vox cómo unos salvajes?", pregunta, irónico, Wyoming, "no son una tribu de caníbales, aunque es cierto que se están merendando al PP electoralmente".

