España descubre los documentos clasificados del 23F: la historia de las personas que fueron golpistas sin saberlo

Este martes, se desclasificarán 153 "unidades documentales" sobre el 23F en la web de Moncloa, aunque no incluirán audios ni conversaciones de los protagonistas, sino fotografías e imágenes de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. Mucho del material original ha sido destruido. Algunas personas participaron en el golpe de Estado sin ser conscientes, como Tono y Álvaro, que fueron reclutas en Valencia, y jóvenes guardias civiles en Madrid. Ahora, 45 años después, muchos jóvenes desconocen el intento de golpe. Una encuesta de laSexta revela que de 25 estudiantes, solo 20 conocían el evento, mientras que otros tenían ideas vagas o erróneas.

Este martes, a partir de las 14:00 horas, se harán públicos en la web de Moncloa todos los papeles que guardan los secretos del 23F. Saldrán por la ventana del Congreso de los Diputados, de los diferentes ministerios y hasta de Moncloa hasta 153 "unidades documentales" que se van a desclasificar.

No verán la luz audios sobre lo vivido en esa jornada ni son conversaciones de los protagonistas, pero sí fotografías e imágenes. Material de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. Lo que quede. Porque de lo guardado del 23F, mucho se ha destruido.

Ahora, la pregunta es: ¿descubriremos algo nuevo sobre el 23F? Pues parece que incluso algunos puede que descubran que, hace ya 45 años, en España hubo un golpe de Estado. Incluso, algunos se encontrarán con una realidad: participaron en él sin ser conscientes.

Golpistas sin ser conscientes

Por que sí, hubo personas que se convirtieron en golpistas, pero sin conocer que estaban dando un golpe de Estado. Ellos sabían que mientras estaban en sus cuarteles o haciendo la mili, llegaba un mando y les ordenaba montar en autocares con un destino no conocido. Sabían que no podían negarse, que tenían que obedecer. Negarse, como poco, podía convertirse en acabar en un calabozo.

Y esto es lo que les pasó a Tono y a Álvaro mientras estaban haciendo la mili en la zona de Valencia. Les comunicaron que tenían que salir de maniobras, pero acabaron en tanques recorriendo Valencia. Eran reclutas de reemplazo.

Y en Madrid, buscaron a agentes de la Guardia Civil para mandarles al Congreso. Los seleccionaron entre los miembros de todas las unidades.

Fueron reclutando agentes o estudiantes de la academia para un servicio especial. Ellos eran Germán, Salvador, Manuel... Golpistas jóvenes de apenas 20 años que no eran cosncientes de lo que estaban haciendo y de sus consecuencias.

45 años después... ¿Qué saben los jóvenes del 23F?

Ahora, 45 años después, muchos de los jóvenes que ahora tienen 20 años no saben qué pasó el 23F. No saben que que hubo un intento de golpe. Es más, en laSexta hemos realizado una encuesta entre los jóvenes estudiantes de Ciudad Universitaroia, en Madrid, campús de la Universidad Complutense.

¿El resultado? De los 25 adolescentes preguntados una veintena conocía este momento de la historia. Dos han preferido no contestar y otros tres no entendían sobre qué se les estaba preguntando.

"Es algo de un atentado", "no tengo ni idea" o "es algo de una serie", han sido algunas de las respuestas. Pero también nos hemos encontrado con jóvenes a los que solo les sonaba el nombre de Tejero.

