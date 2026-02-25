Paco cree que la moda de los jóvenes es "una gilipollez": "Van enseñando los cayumbos y andando como los pingüinos"

Thais Villas recuerda en este vídeo junto a un grupo de personas maduras cómo era la moda en su juventud. En este vídeo comparten fotos y también su opinión sobre la forma de vestir de los jóvenes de hoy en día.

Thais Villas se sienta con un grupo de personas maduras para hablar sobre la ropa y los looks que llevaban en su juventud. Nieves defiende que "variedad de ropa ha habido siempre", si bien en su época, por cuestiones económicas, la accesibilidad no era la misma.

En el caso de Olga, señala que antes "de cualquier cosita te haces un vestido". De hecho, cuenta que ella ha llegado a hacerse una falda con la cortina de un armario "porque tenía que ir a un sitio arreglada".

"Luego le quité la goma a la falda, colgué la cortina y ahí se quedó otra vez", recuerda Olga, que asegura que entonces había que "reciclar mucho", no como ahora, que según ella "lo tiramos todo".

Los entrevistados comparten algunas fotos suyas de jóvenes, como Paco, que luce un polo del que "se ocupaba la mama". Manuela, sin embargo, aparece con minifalda junto a una monja.

José lleva la única americana que tenía "para los días de fiesta y para salir". De hecho, recuerda que en el pueblo "las chicas querían bailar conmigo porque llevaba una americana y allí no había".

A Nieves siempre le ha gustado el vaquero y en su juventud se llevaba "la campana exagerada" y las blusas tipo hippies, como muestra a Thais en una foto.

Manuel recuerda algunos problemas que le implicaba tener barba de joven: "La policía me pedía el carné cada dos por tres porque tener barba era ser comunista", explica este hombre. Ahora, señala Thais, "con esa barba y este pelo te puedes pasear por el barrio de Salamanca tranquilamente".

Lidi se muestra con su 'bikinazo', mientras que Julián luce pantalón de pana. Ángeles enseña a Thais de fue futbolista de joven y se reivindica como una "chica ye ye" y Olga le enseña una foto bailando junto a su marido con lo que Thais identifica como "un Prada de pata negra". En otra foto, aparece con el vestido que se hizo con la cortina del armario.

Thais también les pregunta qué opinan de la moda que lleva la gente joven. "Yo la ropa interior no quiero verla", opina Julián, mientras que Paco lo ve directamente "una gilipollez": "Van enseñando los gayumbos y además van andando como los pingüinos", afirma.

En el caso de Nieves, afirma ser "muy respetuosa" con el look de los jóvenes. Sin embargo, para ella es "lo más" cuando un hombre lleva traje y corbata.

Manuel, por su parte, asegura que le "gustan todos" los jóvenes, porque "tienen unas libertades y unas cosas que nosotros no teníamos".

