Wyoming pide a Sánchez cambiar la ley de secretos oficiales del 68: "Una democracia sana debe estar dispuesta a sacar todo a la luz"

El Gran Wyoming ha arrancado El Intermedio hablando de la desclasificación de los documentos del 23F. El presentador ha ironizado sobre los secretos de aquella noche y ha aprovechado para reclamar más transparencia y una nueva ley de secretos oficiales.

El Gran Wyoming ha comenzado El Intermedio comentando la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F. "Por fin podemos conocer los secretos de aquella noche, como por ejemplo por qué todos los golpistas llevaban bigote", bromea el presentador.

"Pero ya que se van a revelar los secretos del 23F... ¿por qué no revelar todos nuestros secretos?", plantea Wyoming, que aclara que no solo se refiere a los secretos de Estado. "España arrastra una ley de secretos oficiales desde 1968... y aunque no se lo crean, sigue vigente y permite meter casi cualquier información en un cajón y cerrarlo con llave", explica.

Según señala, esta situación complica investigaciones relacionadas con "las posibles violaciones de derechos humanos". "Por ejemplo, lo relativo a los crímenes del franquismo, a las fosas comunes, a las investigaciones sobre los bebés robados", enumera el presentador.

No obstante, añade que no hace falta mirar tan atrás, ya que en la actualidad "la exportación de material de defensa" también se rige por la Ley de secretos oficiales.

"Es verdad, que el Ejecutivo lleva un año tramitando una nueva ley de secretos que sustituya a la norma franquista", reconoce Wyoming, aunque insiste en que ya "ha llegado el momento de impulsarla definitivamente" y así evitar que se quede en el limbo.

"Algo que ya ocurre, por ejemplo, con la derogación de la derogación de la Ley Mordaza. Señor Sánchez, una democracia sana debe estar dispuesta a sacar todo a la luz", recuerda el presentador de El Intermedio.

