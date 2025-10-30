Wyoming critica el retraso de Mazón el día de la DANA: "Para Frodo fue más fácil llegar a Mordor que para él llegar al CECOPI"

Sandra Sabatés destaca que "la investigación sobre la DANA se estrecha cada vez mas sobre el presidente valenciano" y recuerda que "la jueza ha llamado a declarar a Mazón de forma voluntaria dos veces, pero él se ha negado".

La gestión de la DANA no solo tiene un plano político sino también judicial. Sandra Sabtaés destaca que la jueza está "muy interesada en averiguar el papel de Carlos Mazón". "O dicho de otra forma, la jueza amenaza con su maza a Mazón", afirma El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde la periodista repasa los detalles de la investigación.

"Por el momento, la investigación judicial pone en duda la versión oficial de la Generalitat valenciana en la que se responsabilizaba a las agencias estatales de no haber informado a tiempo sobre la DANA", explica Sabatés, que destaca que "según la causa abierta, la responsabilidad recae, directamente, en el Gobierno autonómico del que se aprecian indicios abrumadores de conducta negligente".

Por el momento, "la investigación se centra en los delitos de homicidio y de lesiones imprudentes", detalla Sandra Sabatés, que afirma que "el proceso se encuentra en fase de instrucción y acumula ya 40 tomos". Por último, Sandra Sabatés explica que, de momento, solo hay dos personas imputadas oficialmente: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Sin embargo, Sandra Sanatés recuerda que "la investigación se estrecha cada vez mas sobre el presidente valenciano, Mazón, al que la jueza le ha llamado a declarar de forma voluntaria hasta en dos ocasiones, pero él se ha negado". Además, esta semana la magistrada ha solicitado el registro de llamadas de Mazón para conocer sus comunicaciones durante el día de la tragedia. Por su parte, la Audiencia Provincial de Valencia ha solicitado que la periodista con la que comió Mazón ese día, Maribel Vilaplana, declare el próximo lunes 3 de noviembre para aportar indicios sólidos sobre la responsabilidad del presidente.

Tras escuchar el análisis y conocer lo que tardó Mazón en llegar al CECOPI, al que no acudió hasta las 2028 horas, El Gran Wyoming lo tiene claro: "Para Frodo fue más fácil llegar a Mordor que para Mazón llegar al CECOPI".

