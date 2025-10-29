Cristina Gallego analiza la 'montaña rusa' de Feijóo con Mazón desde la DANA: de apoyarlo a decir que tiene que dar "respuestas"

De apoyar a Mazón o decir que ha hecho "un buen trabajo" y está "dando la cara", a asegurar que estaba "noqueado" o exigirle explicaciones y "respuestas". Cristina Gallego analiza en este vídeo la 'montaña rusa' de Feijóo con Mazón.

Cristina Gallego analiza la "montaña rusa de emociones" que ha sido este último año en el PP de Valencia desde el día de la DANA. Una 'atracción' conocida como el 'Mazón Khan' "con tantas subidas y bajadas que no se recomienda después de una comida de seis horas en El Ventorro".

Después de la DANA, Alberto Núñez Feijóo decidió apoyar la versión de Carlos Mazón "aunque por eso tuviera que mentir", señala Gallego, que recuerda que Mazón no habló con Feijóo hasta la noche y que, si le hubiera informado en tiempo real, le habría dicho que "me acabo de terminar las lentejas y ahora viene el entrecot".

Sin embargo, en el 'Mazón Khan' también hay bajadas donde el propio Feijóo, dos semanas más tarde, afirmaba que "hay cosas que se pudieron hacer mejor".

El pasado 9 de enero hubo un nuevo cambio de dirección en la 'montaña rusa' de Feijóo que, según Cristina, "volvió a estar encantado con el president", y le agradeció que "sigas trabajando y dando la cara".

Solo cuatro días después, Feijóo se arrepentía de nuevo de subirse al 'Mazón Khan' y aseguraba que el día de la DANA "Mazón estaba noqueado". Ya en marzo, evitaba expresar su apoyo público al president. "A esas alturas, cuando le preguntaban por Mazón, él decía: '¿Y de mi amigo el narco no queréis hablar?'", comenta Cristina.

Cuando le preguntaban si Mazón sería su candidato a las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana, Feijóo echaba balones fuera y lo dejaba en manos de ver "cómo estaba la opinión pública", algo que, según indica Cristina, tras lo ocurrido hoy, "está tan calentita que no hay mercurio que lo soporte".

En verano, Feijóo volvió a "estar a tope con Mazón" tras aprobar los presupuestos con Vox e incluso le felicitaba por haber hecho un "buen trabajo". "Mazón y buen trabajo en la misma frase, algo tan difícil de ver como a Mazón en el CECOPI", ironiza Cristina, que advierte sobre una "bajada enorme" en la 'montaña rusa' con motivo del aniversario de la DANA.

De este modo, Feijóo aseguraba ayer que Mazón tendrá que dar explicaciones. Algo que Cristina ve que se puede deber a que "empieza a darse cuenta de que en la foto que te hacen al bajar de la atracción van los dos juntos".

