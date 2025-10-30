Wyoming: "Mientras había gente en Valencia que buscaba una rama a la que agarrarse, Mazón buscaba en el menú"

"Mientras había gente en Valencia que buscaba una rama a la que agarrarse, Mazón buscaba en el menú cuál iba a ser su primer plato", afirma indignado El Gran Wyoming un año después de la trágica DANA.

Un año después de la trágica DANAque le arrebató la vida a más de 200 personas en España, se ha producido el funeral por las víctimas, donde, como explicaSandra Sabatés los afectados demostraron "su indignación" por la "desastrosa gestión de la emergencia llevada a cabo por la Generalitat, que es quien tiene las competencias en la materia. Sandra Sabatés analiza en el plató de El Intermedio todos los detalles y la reacción tardía de Mazón aquel trágico 29 de octubre de 2024.

La Agencia Estatal de Meteorología llevaba días avisando de una DANA y ese mismo día, los valencianos se levantaron con una alerta roja de la AEMET", recuerda la periodista, que explica en este vídeo que ese aviso "a las 10 horas la propia agencia extendió a toda la provincia". Incluso, Emergencias informó de los primeros rescates tan solo media hora después y la televisión autonómica ya hacía un seguimiento de la situación.

Además, Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia, encargada de coordinar la respuesta de la Generalitat a la DANA visitó la sede del 112, donde se le informó de la situación y donde ese servicio ya había recibido más de 6.000 llamadas. Solo una hora después, la televisión autonómica valenciana, alertaba de que el riesgo era máximo y pedía a la gente no salir de sus casas. Sin embargo, Mazón, después de varios actos, continuó con su agenda del día, que incluía una comida en El Ventorro.

"Mientras había gente en Valencia que buscaba una rama a la que agarrarse, Mazón buscaba en el menú cuál iba a ser su primer plato", afirma indignado El Gran Wyoming en el plató, donde Sandra Sabatés, además, recuerda que hasta las 18:45 horas, Carlos Mazón no salió de El Ventorro, donde llevaba comiendo casi cuatro horas. "Aquí comenzó esa hora y pico en la que nadie sabe con certeza qué hizo y dónde estuvo Mazón hasta llegar al Palau a eso de las 20 horas", explica Sandra Sabatés, que detalla que "Salomé Pradas mantuvo una breve conversación telefónica con Mazón a las 20:11 horas y a las 20.12 horas se envió el mensaje de alerta a la población". "En ese momento, ya habían muerto 156 personas", asegura la periodista, que explica que el presidente valenciano llegó al CECOPI a las 20:28 horas, "pero tardó casi una hora en dirigirse a los ciudadanos".

"Cuando Mazón pidió precaución a los valencianos, ya habían fallecido más de 200 personas", recuerda Sandra Sabatés en el plató, donde Wyoming asegura que "es evidente que el Gobierno valenciano y Mazón no actuaron como debían".

