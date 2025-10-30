Lo que destruyó la DANA: 56.000 héctareas destruídas, lo que equivale a 4 millones de piscinas olímpicas

Esta terrible DANA dejó más de 300.000 viviendas con daños graves, con localidades como Benetússer, Masanasa y Paiporta, con un porcentaje de inundación de casi el 100%. En el vídeo, repasamos los daños materiales de esta horrible tragedia.

Este miércoles se cumplía un año de la DANA de Valencia, la peor tragedia vivida en la Comunitat en los últimos años, en la que fallecieron 237 personas.

Además de lo peor y lo más importante, que es la pérdida de tantas vidas rotas, también esta terrible DANA arrasó con parte de la provincia de Valencia, ocasionando innumerables daños materiales, que todavía hoy siguen reconstruyéndose.

Como explica la periodista Verónica Sanz en 'Al Rojo Vivo', el nivel de destrucción de la DANA fue "extremo": "Hablamos de 56.000 hectáreas inundadas, lo que equivale a 4 millones de piscinas olímpicas. Es inabarcable".

Especialmente en los municipios de L'Horta Sud, que fueron la zona cero de esta DANA. Allí, varios de sus municipios quedaron sepultados directamente por el agua y el barro.

Esta DANA dejó más de 300.000 viviendas con daños graves. Benetússer, Masanasa y Paiporta, con un porcentaje de inundación de casi el 100%, 140.000 coches afectados, 115 centros educativos y más de 60 kilómetros de carreteras.

