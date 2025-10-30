Rosa Álvarez, víctima de la DANA, tajante: "Vamos a ser la peor pesadilla de Carlos Mazón"

La presidenta de la Asociación víctimas de la DANA ha señalado que el hecho de que Carlos Mazón haya terminado sentado solo, con alguien de seguridad al lado, "lo dice todo". "Es un ser irrelevante, prescindible".

Rosa Álvarez perdió a su padre el día de la DANA. Ahora, ha sido una de las asistentes al funeral de Estado que se ha celebrado en Valencia, al que también ha acudido Carlos Mazón a pesar de que las víctimas le pidieron que no lo hiciese.

"Es un ser irrelevante, prescindible", ha asegurado en El Objetivo, destacando que el hecho de que se haya tenido que sentar solo, con alguien de seguridad al lado, "lo dice todo".

Rosa, que es presidenta de la Asociación víctimas de la DANA, ha indicado que espera que esto sirva para que Alberto Núñez Feijóo vea a quién tiene en la Comunidad Valenciana. "No lo queremos a él, no hablamos de partidos", ha destacado.

Además, ha confesado que ella no tenía intención de hablar con Mazón porque cree que no tiene nada que decirle. "Nosotros lo hemos pasado mal, pero creo que él no ha tenido su mejor tarde", ha admitido. Un momento que ha aprovechado para dejar claro que esto no se queda aquí y que piensan convertirse en "la peor pesadilla" del presidente de la Comunidad Valenciana, después de que haya anunciado que no tiene pensado dimitir pese al clamor de los valencianos para que deje su cargo.

