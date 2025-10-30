Wyoming, contra Mazón tras ir al funeral de la DANA: "No hay suficiente cemento para reconstruir su imagen"

El Gran Wyoming analiza de forma rotunda los gritos contra Mazón en el funeral por la DANA: "Vaya, ¿creéis que a Mazón se le ha hecho largo?, pues, probablemente, no tanto como a los valencianos su gestión".

Sandra Sabatés arranca El Intermedio hablando del funeral de las víctimas de la DANA un año después de la tragedia. La presencia del presidente valenciana, al que las víctimas le habían pedido que no acudiera, ha propiciado un momento que quedará grabado en la memoria colectiva. Y es que a escasos minutos de dar comienzo el funeral, una de las víctimas ha empezado a increparle. Unos gritos a los que han seguido más voces contra Mazón.

"Vaya, ¿creéis que a Mazón se le ha hecho largo?, pues, probablemente, no tanto como a los valencianos su gestión", afirma rotundo El Gran Wyoming, que manda un rotundo mensaje a Mazón: "Se le acumula el trabajo, porque además de reconstruir la zona, ahora tiene que reconstruir su imagen, y ya le digo que no hay suficiente cemento en el mundo para eso".

Por otro lado, Sandra Sabatés muestra cómo los reyes y Pedro Sánchez han apoyado a los afectados: "Uno de los momentos más destacados ha sido la conversación íntima de la reina Letizia con Toñi García, presidenta de la Asociación de las Víctimas de la DANA. Además, la periodista destaca que "Mazón ha acabado como protagonista de la jornada", donde se han podido escuchar gritos pidiendo la dimisión del presidente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.