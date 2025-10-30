Ahora

Reportaje en El Intermedio

Un chico miente a su madre y le dice que ha pintado los leones del Congreso: "Eres imbécil, como haya que pagar algo..."

"¿Sois gilipollas o qué os pasa?, como haya que pagar algo vas a cobrar, pero hasta que no te queden...", afirma esta madre cuando su hijo le hace creer que ha hecho una pintada en los leones del Congreso.

Las relaciones paternofiliales han cambiado mucho. "Antes, las madres y los padres imponían mucho y eran realmente severos", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "en cambio, ahora los jóvenes se suben a la chepa de sus progenitores con gran facilidad". Una prueba de ello es este vídeo de 'Cría cuervos' de El Intermedio, donde una reportera ha salido a la calle para poner a prueba la paciencia y el amor de los padres: ¿es tan incondicional que hagan lo que hagan sus hijos les seguirán queriendo?

Por ejemplo, una joven llama a su madre para decirle que se va a tirar en paracaídas y quiere despedirse "por lo que pueda pasar". "Cállate, cállate, cállate", le pide la mujer, que se pone nerviosa y pide a su hija que no le "haga eso". Además, la joven asegura a su madre que su hermano también se va a tirar. "Pero, ¿nos quieres igual no?", pregunta la chica a su madre, que, alucinada, responde: "Sí, hija de p***".

Por otro lado, un joven hace creer a su madre que ha hecho una pintada en los conocidos leones del Congreso de los Diputados. "Me han tomado los datos, pero ya voy para casa", explica a su madre, que responde tajante a través del teléfono: "Pero, ¿sois gilipollas o qué os pasa?, eres imbécil, como haya que pagar algo vas a cobrar, pero hasta que no te queden...".

"¡Gilipollas!, ¿pero en qué grupo te has metido?", pregunta la madre muy enfadada a su hijo, que tiene que confesar que es una broma de El Intermedio para que su madre se tranquilice. "Llegas a hacer eso de pintar los leones y te pego de hostias yo", asegura la madre, ya algo más tranquila.

