Wyoming, sobre el caso Leire: "Cerdán tendrá que explicar por qué coronó a una simple peón y la convirtió en reina de las cloacas"

Wyoming reflexionaba en este vídeo, que ahora recupera laSexta.com, sobre las últimas novedades del caso Leire, que según el presentador de El Intermedio, "cada vez huele peor".

Wyoming y Sandra Sabatés analizaban las conclusiones de la UCO, que acreditaba a raíz de la incautación de unas libretas de Santos Cerdán, que él era el líder de la trama y que Leire Diez le rendía cuentas a él.

Cerdán habría autorizado los pagos para que Ferraz sufragara los viajes de la 'fontanera' del PSOE fuera de la contabilidad oficial del partido, algo que el exsecretario de Organización negaba.

"Si esto fuera una estrategia de ajedrez, diríamos que se está enrocando", comentaba Wyoming, que consideraba que Cerdán tenía que "explicar muchas cosas": "Entre ellas, por qué coronó a una simple peón y la convirtió en la reina de las cloacas". También por qué Cerdán se llevaba tan bien con Koldo y Ábalos, cuando "ellos son más de damas".

Los investigadores también localizaron dos pagos del PSOE al abogado de Cerdán por 53.000 euros que no estarían reflejados en la contabilidad del partido. Desde Ferraz negaban tener constancia de ello y responsabilizaban a Cerdán de todas las irregularidades.

"Cerdán era como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, menos los marrones. Esos se los está comiendo la sucesora en el cargo", apuntaba el presentador de El Intermedio.

El juez que investiga las cloacas del PSOE levantaba el secreto de sumario de una pieza vinculada que trata de esclarecer el rescate a la empresa Tubos Reunidos. Según las investigaciones se habrían producido supuestas maniobras entre Cerdán, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxón Alonso para que se rescatase a la empresa vasca.

Por otro lado, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tenía que comparecer en el Senado sobre sus reuniones con la 'fontanera'. "El caso Leire cada vez huele peor", señalaba Wyoming, al que en ese punto no le extrañaba que Díez quisiera recuperar su vida y estar con sus cabras en Vega de Pas. "Debe haberlas sacado a pastar por Ferraz, porque lo ha dejado todo lleno de cagaditas", ironizaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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