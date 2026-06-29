La UCO encontró en la agenda de Santos Cerdán intervenida en la sede del PSOE anotaciones sobre el rescate de Tubos Reunidos

Los detalles Según el informe, "dichas anotaciones pondrían de manifiesto que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones" de la empresa vasca.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descubrió en la agenda de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, anotaciones sobre el rescate de Tubos Reunidos, lo que sugiere su conocimiento sobre las intenciones de la empresa. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a 25 personas, incluidos directivos de empresas como Enusa y Grupo Forestalia, por presuntos amaños en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, intentó retrasar la devolución de su deuda con la SEPI.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en la agenda de Santos Cerdán intervenida en la sede del PSOE anotaciones sobre el rescate de Tubos Reunidos, lo que para los investigadores es una señal de que el exsecretario de Organización del PSOE "habría tenido conocimiento de las pretensiones" de la empresa vasca.

Este lunes, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a 25 personas por los amaños de adjudicaciones y ayudas en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas la actual presidenta, Belén Gualda.

Todos ellos son los directivos de las empresas que participaron en los contratos supuestamente amañados que se investigan, como los de Enusa, el Grupo Forestalia o Erri Berri. Y en ese informe que ha aportado Anticorrupción para solicitar las imputaciones, al que ha tenido acceso laSexta, se recoge que Santos Cerdán tenía en su agenda anotaciones sobre el rescate de Tubos Reunidos, empresa que recibió 112,8 millones de euros públicos acogiéndose al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, algo que también utilizaron empresas como Air Europa o Plus Ultra.

"Por último, de conformidad con las diligencias propuestas por la UCO, y en virtud de un requerimiento dirigido al Partido Socialista Obrero Español, se intervinieron en su sede de la calle Ferraz diversas evidencias, entre ellas una agenda con anotaciones manuscritas relativas a Tubos Reunidos, específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI", recoge el documento.

Es decir, las anotaciones en la agenda del exsocialista tendrían que ver con el intento de la empresa vasca, con la supuesta mediación del grupo Hirurok, de no pagar a la SEPI el efectivo que Tubos Reunidos obtuvo tras vender un inmueble de su propiedad en la localidad de Sestao, cuyo importe debería haber sido para "garantizar la devolución del rescate".

En el escrito, se añade que "dichas anotaciones pondrían de manifiesto que León Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente".