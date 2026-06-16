'Leire Díez' se retira con sus cabras en Vega de Pas: "Aquí la única que se columpia es la Justicia española"

Cristina Gallego se convierte en 'Leire Díez', que regresa a Vega de Pas para cumplir su deseo de recuperar su vida y que la dejen en paz. Cuando Dani Mateo le pregunta por la directora de la Guardia Civil, asegura que "lo único verde que me interesa es el pasto".

En unas declaraciones, Leire Díez aseguraba estar deseando recuperar su vida y que le dejaran en paz con sus cabras en Vega de Pas.

El Intermedio imagina cómo sería esa bucólica vida de la 'fontanera' que, imitada por Cristina Gallego, protagoniza 'Las aventuras de Leiri', a la que Dani Mateo le pide que deje de columpiarse en una nube y revolcarse por la montaña, "que vas a pillar un resfriado, o peor, hongos".

"Aquí la única que se columpia es la Justicia española, que me persigue", le responde 'Leire', que cuando descubre que Dani es su amigo Pedro, se pone aún más nerviosa: "Yo no tengo ningún amigo llamado Pedro, nunca he coincidido con Pedro Sánchez".

'Pedro' le explica que están a punto de llegar "más cabritas a la familia" y que su abuelito se podrá dar un banquete de "cordero lechal y chuletitas". "Menudas comilonas se da el abuelo. Podría ser ministro de Transportes socialista", comenta 'Leire', que niega ser 'fontanera': "Ni fontanera ni cobarde, soy periodista y valgo más por lo que callo que por lo que hablo", afirma.

Escuchando la radio, 'Pedro' se ha enterado de que Leire se reunió con la directora de la Guardia Civil y le pide un favor para que le quiten una multa por ir a 130 con el tractor. "Lo único verde que me interesa es el pasto de mis cabritas", le responde la 'fontanera'.

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