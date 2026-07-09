Leonardo Fossati, sobre el auge de la ultraderecha: "No hay una sola de sus ideas que sea algo nuevo"

El Intermedio recupera la entrevista que Andrea Ropero hacía a Carmen Arias y Leonardo Fossati sobre los desaparecidos durante la dictadura militar de Argentina.

Andrea Ropero se reunía con Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madres Plaza de Mayo, y Leonardo Fossati, hijo de desaparecidos durante la dictadura, después de que la asociación recibiera el premio Abogados de Atocha.

Él, como señalaba la reportera, creció sin saber quiénes eran sus padres biológicos. Como le contaba Fossati, él nació el 12 de marzo de 1977 en un centro clandestino de detención. Él descubrió este dato en 2005, con 28 años.

Siempre dudó de su origen

Leonardo se crio con una familia de civiles, aunque siempre dudó de su origen. "A medida que fui creciendo no teníamos un parecido físico ni con ellos ni con mi hermana de crianza, así que todo eso me iban generando pequeñas dudas que iban formando una duda más grande", explicaba.

Con unos 20 años decidió preguntar abiertamente a la familia que le había criado y, poco después, se acercó hasta la Asociación Abuelas Plaza de Mayo. "Fue una tristeza y una alegría enorme a la vez, porque cuando me enteré de que había llegado a la verdad, esa verdad que había buscado durante mucho tiempo", reflexionaba. En ese momento, descubrió que su madre se llamaba Leonor y que su nombre era Leonardo, como su padre. "También me enteraba que continuaban desaparecidos", añadía.

"Nunca tuve miedo"

En cuanto a Carmen, como explicaba Ropero, fue su hermano Ángel el que desapareció durante la dictadura. Arias explicaba que en su familia sabían que él era militante. Sobre la detención de Ángel, tienen la versión de la que gente que vivía en la misma casa que su hermano, en otro departamento. Según les contaron, se llevaron a su hermano muy malherido o, incluso, muerto, "no se sabe". "Así que, a partir de ese momento, mi madre y mi padre empezaron la búsqueda y como a todos nos contestaban que no estaban en ningún lado", añadía.

La única preocupación de su familia era encontrarlo. Ella, además, nunca ocultó que su hermano estaba desaparecido, nunca tuvo miedo de hablar. "Conté siempre que habían ido los militares que a mi hermano se lo llevaron, había familias que lo ocultaban por miedo", señalaba.

Desaparecidos en Argentina

Como exponía Leonardo, en 1979 una comunicación de la embajada de Estados Unidos en Argentina se hablaba de 22.000 desparecidos. "Hay un símbolo en la Argentina que se habla de 30.000, al menos 30.000 desaparecidos", añadía, "al desarrollarse un terrorismo de Estado, al haber sido de manera clandestina, es un número que está abierto".

Como señalaba Ropero, "sorprende que, con esas cifras, el presidente Milei, ha dicho literalmente que es una visión tuerta de la historia". "Nosotros en la Argentina tenemos nuevamente una dictadura con este presidente, una dictadura que lamentablemente fue elegida por el pueblo", respondía, tajante, Arias. "Ellos siguen sin aceptar que fue una dictadura militar", afirmaba Carmen, "es más, ellos dicen que fueron 8.000 los desaparecidos".

"Nos intenta silenciar y que tengamos miedo, pero bueno, con nosotros por supuesto que no va a poder", defendía Carmen. Arias indicaba que su preocupación no solo reside en la memoria histórica, sino que consideran que Milei "está deshaciendo el país". "Cada vez hay más pobres en la Argentina, están sacando empresas, están quedándose la gente sin trabajo, cada vez vemos más gente durmiendo en la calle", exponía, "desde que está nunca hizo nada bien".

Auge de la ultraderecha

Fossati, por su parte, consideraba que existen muchos desafíos en Argentina para poder mantener viva la memoria histórica, ya que "las políticas de memoria, verdad y justicia han sido atacadas desde el primer día, han sido desmanteladas".

"Ellos hablan de excesos, excesos cometidos por las Fuerzas militares, que no son excesos, son crímenes de lesa humanidad", indicaba, "que tenemos que recordar para que no se repitan". "La lucha por la memoria, la verdad y la justicia es algo que puede tener una fecha de comienzo, pero que no tiene una fecha de caducidad", añadía.

En cuanto al auge de la ultraderecha que se está dando en todo el mundo, Leonardo exponía que parece que se está volviendo al pasado. "No hay una sola idea de la ultraderecha en Argentina, y en el mundo, que sea algo nuevo, algo que venga a restaurar o a mejorar alguna situación", indicaba, "justamente es todo lo contrario". Fossati indicaba que su mayor herramienta era "generar conciencia". "Conciencia de que esto pasó muchas veces en la historia reciente de la humanidad y poder dar cuenta de cuáles son los resultados de todo esto", concluía.

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