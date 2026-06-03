La UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente"

Los detalles El informe de la UCO detalla que entre los años 2024 y 2025 se montó una trama encabezada por Santos Cerdán y Leyre Díez para proteger al PSOE y, de forma directa e indirecta, a ciertos miembros del Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez. Su objetivo era buscar y destruir pruebas que incriminasen al PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado en el sumario del caso Leire a los líderes y objetivos de una trama presuntamente delictiva. Según los agentes, la trama estaba dirigida por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Leire Díez, conocida como "fontanera socialista". El objetivo era proteger los intereses de ciertos miembros del Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, frente a causas judiciales que afectaban al PSOE. Entre 2024 y 2025, se habría utilizado la infraestructura del PSOE para destruir pruebas incriminatorias. Los implicados, incluidos exdirigentes socialistas y colaboradores, habrían realizado promesas y ofrecimientos para obtener información sensible y entorpecer procesos judiciales. Leire Díez se presentó como vinculada a altos cargos del Gobierno en reuniones con el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Villalba declaró voluntariamente ante la Guardia Civil, tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE en busca de pruebas de pagos a Díez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en el sumario del caso Leire a los protagonistas de la trama y sus objetivos. Según los agentes, la trama estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida como fontanera socialista Leire Díez.

Y el objetivo era "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente". Textualmente, los investigadores definen que la trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente".

Así consta en el sumario al que ha tenido acceso laSexta. Los investigadores señalan que entre 2024 y 2025 se puso a disposición de la cloaca de Leire Díez la maquinaria de Ferraz para buscar y destruir pruebas que incriminasen al partido, a miembros del Gobierno y a su presidente Pedro Sánchez.

"Dicha actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas", señalan los agentes en referencia a Cerdán y Díez y a los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Juan Manuel Serrano Quintana, al empresario Javier Pérez Dolset, y al abogado de Cerdán Jacobo Teijelo y al ex abogado de Koldo García, Ismael Oliver. También hablan de otros "colaboradores" como Leticia De la Hoz, actual abogada de Koldo García.

Para ello, las personas investigadas habían realizado "promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros" para obtener información sensible que permitieran el "entorpecimiento" de los procesos judiciales que afectaban al PSOE. Según los investigadores, estos actos "de aparente naturaleza delictiva" pretendían "desestabilizar" las investigaciones.

En otro punto del sumario, los agentes destacan que Leire Díez se presentó como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" en la primera de las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Así consta en la declaración como testigo que prestó Villalba ante los agentes y que también recoge el sumario del juez Santiago Pedraz. Villalba compareció "de forma voluntaria" en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios, tras ser citado telefónicamente por los agentes.

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