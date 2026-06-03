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Caso Leire

La UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente"

Los detalles El informe de la UCO detalla que entre los años 2024 y 2025 se montó una trama encabezada por Santos Cerdán y Leyre Díez para proteger al PSOE y, de forma directa e indirecta, a ciertos miembros del Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez. Su objetivo era buscar y destruir pruebas que incriminasen al PSOE.

Organigrama de la trama del caso Leire, según la UCO
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en el sumario del caso Leire a los protagonistas de la trama y sus objetivos. Según los agentes, la trama estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida como fontanera socialista Leire Díez.

Y el objetivo era "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente". Textualmente, los investigadores definen que la trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente".

Así consta en el sumario al que ha tenido acceso laSexta. Los investigadores señalan que entre 2024 y 2025 se puso a disposición de la cloaca de Leire Díez la maquinaria de Ferraz para buscar y destruir pruebas que incriminasen al partido, a miembros del Gobierno y a su presidente Pedro Sánchez.

"Dicha actividad se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas", señalan los agentes en referencia a Cerdán y Díez y a los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Juan Manuel Serrano Quintana, al empresario Javier Pérez Dolset, y al abogado de Cerdán Jacobo Teijelo y al ex abogado de Koldo García, Ismael Oliver. También hablan de otros "colaboradores" como Leticia De la Hoz, actual abogada de Koldo García.

Para ello, las personas investigadas habían realizado "promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros" para obtener información sensible que permitieran el "entorpecimiento" de los procesos judiciales que afectaban al PSOE. Según los investigadores, estos actos "de aparente naturaleza delictiva" pretendían "desestabilizar" las investigaciones.

En otro punto del sumario, los agentes destacan que Leire Díez se presentó como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" en la primera de las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Así consta en la declaración como testigo que prestó Villalba ante los agentes y que también recoge el sumario del juez Santiago Pedraz. Villalba compareció "de forma voluntaria" en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios, tras ser citado telefónicamente por los agentes.

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