Una chica cuenta a Isma Juárez que consiguió una matrícula de honor gracias a BTS

'The very best of El Intermedio' recuerda la charla que el reportero tuvo con varios miembros de la comunidad de fans del grupo coreano. Además, Juárez también pudo aprender una de las coreografías del grupo de K-pop.

Isma Juárez acudía a un encuentro de fans del grupo coreano BTS, "unos cantantes coreanos de K-pop que acaban de volver después del servicio militar obligatorio de ese país", explicaba el reportero. Juárez charlaba, primero, con un grupo de fans que le explicaban que a la comunidad de fans de este grupo se les llama ARMY.

"Estamos muy bien organizados", explicaba una chica, "nos gestionamos bastante bien". La joven explica que ellos forman parte de BTS Madrid "y gestionamos un poco lo que es la comunidad ARMY dentro de España". "Son sindicalistas, básicamente", resumía Juárez.

Juárez preguntaba al grupo que, según le habían contado, "en el K-pop en general, tanto en chicos como en chicas, no pueden tener novias o no se puede saber por qué se lían unos pifostio impresionantes". Una joven explicaba que esto es por la cultura. "La gente en Corea como que no asume mucho que los artistas tienen su vida", indicaba otra.

Un trabajo de filosofía sobre BTS

El reportero charlaba entonces con otra fan, que le explicaba que ella había hecho un trabajo de filosofía en la universidad sobre el grupo coreano. "Lo que yo buscaba era el porqué para mí BTS era diferente al fenómeno que tenía otros grupos de K-pop y que lo diferenciaba", explicaba.

El profesor, como desvelaba, "me dijo que me dejara de tonterías y que eso no le interesaba, que estaba muy lejos". Pero, a pesar de ello, presentó el trabajo al otro docente de la asignatura, que si la aceptó y terminó obteniendo una matrícula de honor.

Más fan que su hija

El reportero también pudo hablar con otra fan, que, como contaba al reportero, descubrió al grupo coreano gracias a su hija. "¿Diría, Mari Carmen, que ahora tú eres más fan de BTS que tu propia hija?", planteaba Isma. "Pues diría que sí", confesaba ella. Mari Carmen, además, compartía con el reportero que ya estaba haciendo ejercicio para poder estar en forma en los conciertos y, además, desvelaba los looks que había pensado para ambas citas.

Pero la introducción en el mundo BTS de Juárez no se quedaba en una charla. El reportero también tuvo la oportunidad de aprender uno de los pasos de la canción 'Dynamite'. Juárez demostraba su soltura bailando, consiguiendo un aplauso de los miembros del ARMY.

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