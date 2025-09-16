Wyoming ve un "caos absoluto" en la política y advierte: "Que PP y Vox entren en la Moncloa es el fin de la democracia"

Wyoming reflexiona sobre la crispación política después de que Alfonso Serrano llamara en El Intermedio "gentuza" a los manifestantes propalestina y afirma no saber "qué necesita" el PP para "llamar a las cosas por su nombre" en Gaza.

El Gran Wyoming analiza en Más Vale Tarde las polémicas declaraciones del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en las que llamaba "gentuza" a los manifestantes propalestina ante el micrófono de Andrea Ropero. A esto se suma que Ayuso llegó a comparar con "Sarajevo en guerra" las protestas.

Wyoming ve en el vídeo sobre estas líneas una "sumisión provocada por el terror" en el PP ante lo que dice Ayuso. También en Feijóo, que después de unos meses ha hecho suyo el 'Me gusta la fruta'.

Para Wyoming, "vivimos en una situación de caos absoluto". A ello se suma el evento de Vox y la extrema derecha europea en Vistalegre, que le lleva a afirmar rotundo que si PP y Vox entran en la Moncloa "es el fin de la democracia".

El presentador señala que el PP "no se posiciona en contra de lo que está ocurriendo en Gaza y se agarran a motivos técnicos" y que no sabe "qué necesita para llamar a las cosas por su nombre".

"No sé este partido a quién representa, pero los que votan este tipo de actitudes deberían pensar un poco en ello", sentencia.