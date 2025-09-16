Ahora

Entrevista a Carlos Díaz-Pache

Andrea Ropero responde al portavoz del PP de Ayuso: "¿Avisar un minuto antes de que vas con arrasar a todo no es un genocidio?"

Carlos Díaz-Pache vuelve a negar que haya un genocidio en Gaza porque "Israel avisa porque intenta causar ningún daño a la población civil" y Andrea Ropero le contesta así en este vídeo de El Intermedio.

Andrea Ropero acude a un desayuno informativo de José Luis Martínez-Almeida junto a Alberto Núñez Feijóo en plena tensión con el Gobierno por la polémica sobre La Vuelta a España. Allí Andrea Ropero entrevista a Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Díaz-Pache vuelve a negar que haya un genocidio en Gaza: "Curioso genocidio en el que Israel avisa porque intenta causar ningún daño a la población civil". Unas palabras que Andrea Ropero replicó tajante: "¿Israel también avisa cuando mata de hambre a la población?".

"¿De verdad avisar a alguien diez minutos antes de que vas a arrasar con todo es negar un genocidio?", pregunta indignada Andrea Ropero, que recuerda al político del PP que no paran de salir hospitales destruidos y familias asesinadas.

"Israel está en guerra contra el terrorismo por su supervivencia y parece mentira es que la izquierda y muchos medios ignoren deliberadamente que Hamás es una organización terrorista que usa a niños y mujeres como escudos humanos", afirma el político del PP, que asegura que "Israel es un estado que tiene derecho a sobrevivir y a asistir": "Es una vergüenza lo que ocurre en España".

"¿Israel tiene derecho a asesinar a casi 60.000 personas?", pregunta Andrea Ropero a Díaz-Pache, que responde que, según él, estas cifras las "ofrecen las autoridades de Hamás" por lo que "no pueden ser tomadas en serio".

