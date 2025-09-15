Alfonso Serrano llama "gentuza" a los manifestantes propalestina en La Vuelta: "Estaban rompiendo la convivencia en Madrid"

En un desayuno informativo organizado por Almeida, Andrea Ropero preguntaba a los dirigentes del PP por la manifestación propalestina de ayer en Madrid y si consideran que hay un genocidio en Gaza. Sus respuestas, en este vídeo.

José Luis Martínez-Almeida organizaba un desayuno informativo junto a Alberto Núñez Feijóo. Andrea Ropero se ha trasladado hasta allí para recoger las opiniones de los dirigentes del PP tras las manifestaciones contra el genocidio de Israel en Gaza que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta.

Allí hablaba con Pedro Rollán, presidente del Senado, que si bien respetaba el derecho a manifestarse, definía las imágenes de "lamentables", mientras que Alfonso Alonso las catalogaba de "vergüenza".

Alfonso Serrano iba un paso más allá y afirmaba que las personas que se manifestaron ayer por la paz en Palestina eran "auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid".

Serrano también ponía en duda las cifras de asistencia, que hablan de 100.000 manifestantes, según la delegación de Gobierno: "Eso es mentira, por mucho que lo diga la izquierda y El Intermedio", aseguraba el secretario general del PP madrileño, que criticaba "la imagen lamentable que dimos como ciudad, región y país auspiciado por el presidente del Gobierno".