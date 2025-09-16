Wyoming, a Ayuso tras decir que la gente pensará que en Madrid se persigue al judío: "Con estas tonterías ha llegado a presidenta"

Isabel Díaz Ayuso ha criticado las protestas en La Vuelta afirmando que la gente pensará que en Madrid se persigue al judío. "Ahora Ana Frank estaría escondida en un zulo, pero aflojando 1.600 euros al mes", ironiza Wyoming.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan la polémica sobre La Vuelta Ciclista a España, que ha tenido que cancelar su jornada final después de la interrupción de 100.000 manifestantes que protestaban contra la participación del equipo de Israel en la competición, en rechazo al genocidio en Gaza.

"El llamamiento del PP a no politizar La Vuelta contrasta, una vez más, con la posición de Isabel Díaz Ayuso, que se ha fotografiado y ha saludado uno a uno a los miembros del equipo de Israel", explica Sandra Sabatés, que recuerda que "la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apoyado a los ciclistas del equipo de Israel a lo largo de toda la carrera". Además, Ayuso ha ido un paso más allá y ha realizado una "desafortunada comparación".

"Muchos de los turistas que tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra", ha asegurado Ayuso, que ha destacado que "mucha gente del mundo se pensará que en Madrid se persigue al judío". El Gran Wyoming no da crédito tras escuchar a Ayuso: "Pues con estas tonterías ha llegado a presidenta de la comunidad". Por otro lado, el presentador destaca lo que de verdad importa a Ayuso: "Lo que de verdad importa es no molestar a los turistas".

"Pues sí, amigos, la 'rabina de Chamberí' lo ha vuelto a hacer", asegura Wyoming, que reflexiona irónicamente en el vídeo: "Lamentablemente ya todo el mundo sabe que en Madrid se persigue a los judíos, ahora Ana Frank estaría escondida en un zulo, pero aflojando 1.600 euros al mes porque se llamaría 'coqueto apartamento en Malasaña'".