La Fiscalía pide la pena de muerte para Tyler Robinson, el acusado de matar a Charlie Kirk

Tal y como pidió el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el fiscal del condado de Utah ha decidido este martes acusar al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk por un delito de "asesinato agravado". Es decir, el joven de 22 años Tyler Robinson se enfrentaría a la pena de muerte en el caso de ser declarado culpable.

Justo lo que Donald Trump pidió al poco de conocerse que Robinson había sido identificado y detenido. Y hay que tener en cuenta que en el Estado de Utah, donde se produjo el disparo mortal, solo existen dos formas para aplicar esa pena: la inyección letal o el pelotón de fusilamiento.

Una de estas opciones podría ser el futuro que le espera al presunto asesino del activista trumpista, pues la Fiscalía de Utah ha hecho oficial que Robinson se enfrentará en su juicio a tres cargos de peso: "asesinato con mortalidad", "disparo de arma de fuego con lesiones corporales graves" y un tercero de "obstrucción a la justicia". Por todo ello, no solo estarían de acuerdo con la petición del presidente Trump y amigo del fallecido; sino que los fiscales han solicitado "la pena de muerte".

Por el momento, a espera de juicio, Tyler Robinson "continuará detenido y sin fianza".