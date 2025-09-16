Carlos Díaz-Pache pone en duda los 65.000 muertos en Gaza y dice que "son datos de Hamás y no pueden ser tomados en serio"

Andrea Ropero entrevista a Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que en este vídeo vuelve a negar que haya un genocidio en Gaza porque "Israel avisa porque intenta causar ningún daño a la población civil".

A las puertas de un desayuno informativo organizado por José Luis Martínez-Almeida en el que también estuvo Alberto Núñez Feijóo, Andrea Ropero tuvo la oportunidad de hablar con varios dirigentes del PP sobre las manifestaciones propalestina de este fin de semana que obligaron a suspender el final de la Vuelta a España.

La reportera tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que volvía a rechazar la idea de que hubiera un genocidio en Gaza: "Curioso genocidio en el que Israel avisa porque intenta causar ningún daño a la población civil", argumentaba.

Díaz-Pache defendía que "Israel está en guerra contra el terrorismo y por su supervivencia" y cargaba contra, según él, organizaciones de izquierda y medios que "ignoran deliberadamente que Hamás es una organización terrorista que utiliza como escudos humanos a mujeres, niños, enfermos y mayores". Además, sostenía que Hamás "lanzan cohetes desde colegios esperando que Israel no responda".

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid también pone en duda las cifras de casi 70.000 muertos en Gaza, pues según él las "ofrecen las autoridades de Hamás" y, asegura, "no pueden ser tomadas en serio".