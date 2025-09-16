Anatomía de un éxodo: miles de familias huyen abatidas y desesperadas de Gaza para intentar salvar la vida

Los datos Analizamos las imágenes en directo de una cámara de la agencia APTN, situada en una de las salidas de la Ciudad de Gaza. Todo, para contar quiénes huyen y cómo huyen del genocidio perpetrado por el Israel de Benjamin Netanyahu.

Este martes 16 de septiembre de 2025, Ciudad de Gaza enfrenta una crisis humanitaria tras el inicio de la operación terrestre de Israel, liderada por Benjamin Netanyahu, denominada 'Carros de Gedeón 2'. Desde el amanecer, 78 palestinos han sido asesinados, y miles huyen desesperadamente, enfrentando bombardeos y la falta de ayuda humanitaria, según AlJazeera. laSexta presenta 'Anatomía de un éxodo', mostrando el drama de familias enteras que huyen de la violencia, algunas por más de 30 veces, según Médicos sin Fronteras. Los gazatíes se desplazan con colchones, bidones y mantas, utilizando coches destrozados, tractores, o a pie, en busca de seguridad.

A estas horas de este martes 16 de septiembre de 2025, tristemente, podemos ver en directo el horror que se vive en Ciudad de Gaza. Israel, con Benjamin Netanyahu a la cabeza, ha cumplido sus amenazas y ya han arrancado su operación terrestre para acabar con lo que quede en pie. Miles de personas, los que todavía no han huido o han conseguido sobrevivir, están huyendo de allí tras el lanzamiento de la llamada operación 'Carros de Gedeón 2'.

De hecho, solo desde el amanecer, Israel ha asesinado a 78 palestinos en Ciudad de Gaza y los carros de combate ya se desplazan por la ciudad. Si no los matan con bombas, lo harán de hambre o disparándoles aprovechando que hacen horas de cola para conseguir algo de ayuda humanitaria. Lo poco que existe porque, según AlJazeera, han cortado el suministro de ayuda a los gazatíes de esta zona. Solo es una forma más de forzar la marcha de sus habitantes.

Este martes, laSexta presenta 'Anatomía de un éxodo'. La señal en directo que se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia proviene de una cámara de la agencia APTN, que está situada en una de las salidas de la Ciudad de Gaza. Hemos analizado esas imágenes para contarles quiénes huyen y cómo huyen del genocidio.

"Estamos exhaustos. No podemos vivir y no podemos movernos de un lugar a otro", denuncia una madre.

Imágenes que nos muestran la realidad vivida, que nos hablan de atascos eternos de familias enteras que, en muchos casos, tienen que volver a huir para intentar salvar la vida, que ya son desplazados y refugiados de otras zonas antes atacadas en la Franja. Aunque hace mucho tiempo que en Gaza ningún lugar es seguro.

Así huyen los supervivientes

Imagínense que, de repente, ven caer papeles del cielo que les dan dos opciones: o marcharse de su casa o arriesgarse a ser bombardeado. Pues bien, algunos gazatíes han tenido que huir más de 30 veces desde que comenzó la invasión israelí, según ha denunciado Médicos sin Fronteras. Empaquetar su vida y ponerse en camino una vez más. Tener que enfrentarse constantemente a una pregunta clave: ¿qué es lo esencial? Para decidir qué llevarse y qué no a la carrera.

Los gazatíes llevan a sus espaldas sobre todo colchones, para intentar dormir aunque sea entre unas ruinas o al raso; y bidones, con la idea de poder, algún día, almacenar agua. Tampoco dejan atrás las mantas, para soportar este duro viaje de supervivencia. Principalmente, estos son los pocos enseres que, de forma mayoritaria, hemos visto portando a los gazatíes que abandonaban Ciudad de Gaza este martes.

Lo han hecho como han podido. Los más afortunados en coches o furgonetas destrozados. Los demás se han ayudado de lo que tenían, hasta hemos asistido al éxodo de un grupo en un tractor o en un carro tirado por burros o caballos. Y quienes no cuentan con nada, que son muchos, han comenzado su camino a pie y cargado sobre sus espaldas las pocas pertenencias que les quedan.

El éxodo de los niños gazatíes

Es imposible de entender. Se nos hace durísimo no conmovernos al ver a estos adultos y, aún más, cuando los que huyen son niños. Este martes hemos visto como unos padres se han enfrentado a una difícil tarea: explicarle a sus hijos, que ya están cansados, hambrientos y muy asustados, que tienen que irse de nuevo.

Como ellos, las imágenes en directo nos muestran a cientos de pequeños que, en el mejor de los casos, han empezado este viaje forzoso subido a un coche, junto a sus pertenencias. Hablan entre ellos, se saludan, buscan entretenerse para calmar la incertidumbre y el miedo. Al fin y al cabo, son niños.

Y no todos se han puesto en camino. Nos ha llamado la atención otra imagen: la de un niño de la mano de un adulto saliendo de entre los coches atascados y en dirección contraria. ¿Cómo explicarle lo que está viendo? No hay respuesta posible para la barbarie de Israel.