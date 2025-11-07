Wyoming, sobre los aplausos forzados de PP y Vox a las víctimas de la DANA: "Como entonces, dudan y llegan tarde"

"Esta mujer les ha tenido que pedir el aplauso y, aún así, les ha costado. Es un comportamiento acorde a lo que hizo el PP durante la DANA, dudar y actuar cuando ya era tarde", destaca El Gran Wyoming.

Sandra Sabatés destaca que, por fin, las víctimas de la DANA han "conseguido un aplauso de PP y Vox" tras terminar su primera semana de comparecencias en el Congreso de los Diputados. Y es que los partidos de derecha, que "hasta ahora se habían negado a manifestar su apoyo de esta manera a las víctimas de la DANA" este jueves "han mostrado algo de empatía al aplaudir cuando finalizaba uno de los testimonios".

El Gran Wyoming destaca que "por fin lo han hecho": "Nadie podía tener tan poca vergüenza en negarle el aplauso a quien lo ha perdido todo". "Eso sí, parece que les cuesta, se miran entre ellos, dudan, y, al final, dicen, venga que están grabando...", analiza El Gran Wyoming en el vídeo, donde explica que "en el PP llevan riéndose un año de los valencianos".

Sin embargo, Sandra Sabatés matiza que este aplauso "no ha sido algo espontáneo", sino que ha sucedido después de que Toñi García, víctima de la DANA tras perder a su marido y su hija, les pidiera que aplaudieran cuando se fuera. "Les pido que una vez me vaya, aplaudan todos, solo así entenderé que mi presencia aquí y mi dolor haya valido la pena", ha explicado la mujer.

Tras escucharla, El Gran Wyoming se muestra tajante: "Esta mujer les ha tenido que pedir el aplauso y, aún así, les ha costado". "Es un comportamiento acorde a lo que hizo el PP durante la DANA, dudar y actuar cuando ya era tarde", critica duramente el presentador de El Intermedio.

