Sandra Sabatés analiza el caso del fiscal general del Estado: "Por el momento, deja muchas incógnitas y solo dos certezas"

Sandra Sabatés analiza en este vídeo los entresijos del caso que ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estados por la filtración del correo electrónico del abogado de González Amador en el que reconocía que había defraudado a Hacienda.

Hoy comenzaba el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador admitiendo que había defraudado a Hacienda.

Sandra Sabatés analiza en el vídeo sobre estas líneas los entresijos de este caso donde el magistrado del Supremo, Ángel Luis Hurtado, "considera, sin ninguna prueba que lo incrimine, que existen indicios contra García Ortiz al considerar que la aparición de este correo en los medios pudo deberse a indicaciones del Gobierno central".

Un bulo, esto último, difundido por Miguel Ángel Rodríguez y que el mismo jefe de Gabinete de Ayuso desmontó durante la fase de instrucción, al reconocer que se basaba en meras suposiciones.

Ante el hecho de que la filtración del correo descubrió que era la defensa de González Amador la que proponía el pacto y no al revés, Sandra afirma que "por el momento, este es un caso que nos deja muchas incógnitas y solo dos certezas: que el Gobierno de Ayuso mintió y que su pareja defraudó, tal y como admitió en el mail filtrado".

